Gli ETF Bitcoin restano un investimento attraente nonostante le tensioni geopolitiche

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato ieri un forte afflusso netto di 458,19 milioni di dollari, segnando uno dei maggiori flussi di questo trimestre. Questa performance è particolarmente impressionante, poiché il conflitto iraniano continua a sconvolgere i mercati delle criptovalute e della finanza tradizionale (TradFi), causando un’impennata dei prezzi del petrolio, la liquidazione di posizioni con leva finanziaria e un senso di paura e incertezza tra molti investitori.

Finora, Bitcoin ha ampiamente ignorato queste turbolenze, continuando a oscillare tra i 63.100 e i 70.000 dollari. Ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi minuti, e i trader esperti lo sanno bene.

Nel settore delle meme coin, alcuni progetti come Dogwifhat stanno sfidando la pessimistica tendenza dominante concentrandosi sullo spirito comunitario, mentre lo “smart money” sta rafforzando le sue posizioni su progetti di pre-vendita come Maxi Doge (MAXI), che ha raccolto 4,64 milioni di dollari e punta a raggiungere i 5 milioni di dollari.

Con un posizionamento unico incentrato sui trader e scalper “degen” che prosperano nelle condizioni di mercato più volatili, MAXI è il tipo di progetto in grado di realizzare le mosse esplosive che gli investitori cercheranno massicciamente quando la propensione al rischio sarà tornata pienamente.

Continuano gli afflussi di ETF Bitcoin nonostante le tensioni in Iran

Venerdì scorso, sembrava che Wall Street si stesse preparando ad abbandonare temporaneamente il settore delle criptovalute a seguito dell’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Sebbene i deflussi netti giornalieri siano stati modesti (27,55 milioni di dollari), molti analisti hanno visto in questo il potenziale inizio di un effetto valanga questa settimana.

Al contrario, gli ETF Bitcoin hanno attirato 458,19 milioni di dollari lunedì portando il loro patrimonio netto totale a 88,34 miliardi di dollari, pari a circa il 6,39% della capitalizzazione di mercato totale di BTC. Ciò dimostra la serietà dei principali attori istituzionali, nonostante la situazione in Iran si deteriori con continui attacchi aerei e missilistici.

Il settore delle meme coin rimane misto, soggetto a una volatilità ancora più estrema rispetto alle criptovalute classiche, ma alcuni progetti come Dogwifhat (+3% oggi) e Cheems (+20,34%) continuano a guadagnare terreno.

Questa mattina, il trader di Web3 Tardigrade ha pubblicato un messaggio su Dogecoin su X, evidenziando un pattern a candela “Morning Doji Star” sul grafico mensile di DOGE. Questo pattern a candela in genere segnala inversioni di tendenza e l’ultimo potrebbe aprire la strada al raggiungimento di 0,80 dollari da parte di Dogecoin entro la metà del prossimo anno.

$Doge/monthly#Dogecoin appears the same bullish candlestick on monthly chart- Morning Doji Star 🔥 It is a bullish reversal pattern signalling the end of a downtrend and a potential shift to an uptrend. pic.twitter.com/SARx64aRbu — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) March 3, 2026

Mentre le istituzioni continuano ad accumulare Bitcoin e una forza selettiva emerge nella nicchia delle meme coin a tema cane, nuovi progetti come Maxi Doge hanno l’opportunità perfetta per attrarre ancora più capitale e generare enormi aumenti di prezzo nei prossimi mesi.

Prevendita Maxi Doge supportata da commercianti degenerati e balene

Maxi Doge (MAXI) si rivolge direttamente allo spirito di trading “degen” che da sempre alimenta l’ecosistema delle criptovalute. La mascotte del progetto è uno Shiba Inu ultra-muscoloso, alimentato da Red Bull e “MAXITREN 9000”, che vive in palestra ed esegue operazioni con leva finanziaria 1000x e senza stop loss.

È un tono insolito, ma che cattura perfettamente l’energia ad alto rischio con cui molti trader si identificano. I token MAXI vengono offerti al prezzo di $ 0,0002806 durante l’attuale fase di prevendita (che si concluderà più tardi oggi) e il progetto ha già raccolto oltre $ 4,64 milioni.

Gli acquirenti avranno accesso immediato allo staking, che genera ricompense a un tasso del 67% APY. Dopo il lancio di MAXI sugli exchange, il team di Maxi Doge prevede inoltre di organizzare regolarmente concorsi per la community, tra cui gare di trading e tornei che premieranno il miglior ROI, oltre a collaborazioni con piattaforme di trading di futures e altri eventi divertenti.

In un contesto in cui gli ETF Bitcoin continuano ad attrarre centinaia di milioni di dollari nonostante gli shock esterni e l’incertezza, i trader al dettaglio e le balene cercano attivamente guadagni asimmetrici.

Maxi Doge offre proprio questo tipo di esposizione anticipata, con ancora un po’ di tempo prima che il token MAXI arrivi sul mercato aperto.

Per aprire una posizione su MAXI, gli acquirenti devono visitare il sito web ufficiale di prevendita di Maxi Doge e collegare un portafoglio Web3 (come Best Wallet ). Da lì, è possibile pagare con ETH, BNB, USDT, USDC o una carta di credito standard.

Best Wallet offre anche un’opzione di acquisto integrata, con Maxi Doge disponibile tramite la sezione “Upcoming Tokens” dell’app. Best Wallet può essere scaricato da Google Play o dall’App Store di Apple , semplificando l’acquisto, lo staking e il monitoraggio dei propri MAXI.

Infine, non dimenticate di seguire Maxi Doge su X e di unirvi al gruppo Telegram del progetto : è il modo migliore per rimanere informati sugli ultimi aggiornamenti, sulle date di apertura dei concorsi e sulle novità della community.

