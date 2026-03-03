Guerra in Iran: è fuga dalle criptovalute nel Medio Oriente

I flussi di criptovalute in uscita dall’Iran sono aumentati del 700% dal più grande exchange del Paese, Nobitex. La piattaforma ha registrato flussi di quasi 3 milioni di dollari in uscita dopo l’assassinio dell’Ayatollah Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele. Secondo Elliptic, gli utenti di Nobitex hanno spostato quasi 7,2 miliardi di dollari in criptovalute lo scorso anno.

🚨IRAN CRYPTO OUTFLOWS SPIKE 700% Outflows from Nobitex, Iran’s largest exchange, jumped 700% to nearly $3M after the reported U.S.–Israel assassination of Ayatollah Khamenei. Elliptic says Nobitex’s 11M users moved $7.2B in crypto in 2025. pic.twitter.com/Oqsx4zDXNq — Coin Bureau (@coinbureau) March 2, 2026

Il mercato delle criptovalute si riprenderà dopo il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran?

Il mercato delle criptovalute era in gravi difficoltà anche prima delle tensioni in Medio Oriente. Ciononostante, il mercato ha subito un calo con l’inizio del conflitto. Bitcoin (BTC) è sceso a quota 63.000 dollari il 28 febbraio 2026, ma da allora ha recuperato quota 68.000 dollari. Secondo i dati Bitcoin di CoinGecko , BTC ha registrato un rialzo del 2% nelle ultime 24 ore e del 7,1% nell’ultima settimana. Tuttavia, la criptovaluta originale è ancora in calo dello 0,5% nei grafici a 14 giorni e del 13,7% rispetto al mese precedente.

Mentre le crescenti tensioni geopolitiche esercitano una pressione considerevole sul mercato, Bitcoin (BTC) sembra trovare un certo supporto nella fascia di prezzo tra i 62.000 e i 63.000 dollari. Il recente calo ha rappresentato la terza volta che la criptovaluta originale è scesa a quota 63.000 dollari nelle ultime settimane. Ciò potrebbe significare che la fascia tra i 62.000 e i 63.000 dollari rappresenta il minimo per Bitcoin (BTC) in questo ciclo.

SCOPRI: Le previsioni di Bitcoin aggiornate

Il mercato delle criptovalute potrebbe ritrovare una certa stabilità se la situazione dovesse tornare alla normalità nei prossimi giorni. Tuttavia, c’è la possibilità che la nuova leadership iraniana cerchi vendetta e lanci un attacco alle basi statunitensi e a Israele. Una mossa del genere potrebbe portare a un altro calo del mercato.

Le crescenti tensioni geopolitiche, in un periodo di crisi di liquidità e incertezze macroeconomiche, hanno esercitato una notevole pressione di vendita sugli investitori in criptovalute. Gli asset rischiosi sono diventati poco attraenti e gli operatori di mercato hanno iniziato a preferire beni rifugio come oro e argento. Al momento siamo in territorio ribassista e potrebbe volerci molto tempo prima che il mercato delle criptovalute si riprenda.