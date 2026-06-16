HYPE vola a $73 grazie agli ETF: LiquidChain (LIQUID) attira i grandi investitori

Il mercato delle altcoin sta entrando in una nuova fase di maturità, in cui la speculazione pura lascia il passo a protocolli con utility reale e tokenomics sostenibili. A guidare questa rotazione di capitali è Hyperliquid (HYPE), il cui token nativo ha registrato un rally del 17% in sette giorni e un impressionante +70% nell’ultimo mese. Per gli investitori istituzionali, il successo di HYPE è la prova che i derivati on-chain rappresentano uno dei segmenti più redditizi del Web3.

Mentre HYPE si consolida intorno a $73, con una capitalizzazione che supera i $18 miliardi e un open interest di circa $10 miliardi, i trader più scaltri stanno già cercando di replicare queste performance posizionandosi su progetti infrastrutturali in fase di prevendita. Sotto i riflettori c’è LiquidChain (LIQUID), un innovativo Layer 3 focalizzato sulla risoluzione della frammentazione della liquidità cross-chain. Con oltre $842.000 già raccolti, la prevendita si sta avvicinando rapidamente al traguardo del milione di dollari, attirando l’interesse delle “balene” a caccia di entry point asimmetrici.

La tesi d’investimento dietro Hyperliquid: ETF e flussi di cassa reali

Il recente rally di HYPE non è un caso isolato, ma è supportato da solidi fondamentali. I flussi netti negli strumenti ETF legati a HYPE hanno superato i $160 milioni nelle ultime settimane, confermando l’interesse del capitale istituzionale. A differenza di molti utility token privi di valore intrinseco, Hyperliquid ha implementato un modello economico virtuoso: i volumi generati sulla piattaforma producono commissioni che vengono parzialmente utilizzate per riacquistare (buyback) il token HYPE direttamente sul mercato.

Questo meccanismo di buyback crea una pressione d’acquisto costante e allinea la crescita del protocollo al valore del token. L’analista Tom Degen ha evidenziato come questa combinazione di trasparenza DeFi, velocità di esecuzione e incentivi reali stia ridefinendo gli standard del settore dei contratti perpetui decentralizzati.

$HYPE ETFs pulled in $163M in one month. Why? The Wall Street is buying an onchain exchange. For them, $HYPE is a business: An onchain derivatives exchange with real volume / revenue + a transparent buyback mechanism. • $240B+ in 30D volume

• $8.6B in OI

• $1B+ in… pic.twitter.com/znoazv4eGf — Tom ⛩ (@Tom_Degen68) June 16, 2026

Con i giganti del settore ormai consolidati, il vero potenziale di crescita esponenziale (il classico “upside” asimmetrico) si sposta verso le soluzioni infrastrutturali emergenti che puntano a unificare l’intero ecosistema DeFi. È qui che entra in gioco LiquidChain.

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LiquidChain (LIQUID): la tokenomics del Layer 3 che sfida la frammentazione

Il problema principale della DeFi moderna è la frammentazione: la liquidità è divisa tra Bitcoin, Ethereum, Solana e altre chain minori. LiquidChain (LIQUID) propone una soluzione Layer 3 che funge da hub di liquidità universale. Invece di costringere gli utenti a ricorrere a rischiosi e complessi processi di “wrapping” dei token, LiquidChain crea pool condivise in cui i fondi possono interagire nativamente.

Grazie a una macchina virtuale proprietaria ad alte prestazioni e a protocolli di sicurezza avanzati, gli sviluppatori possono distribuire dApp, mercati di previsione o meme coin accessibili istantaneamente da qualsiasi rete. Dal punto di vista dell’investitore, la vera forza del progetto risiede nella sua struttura di incentivi.

The secrets of The Order are within. Are you ready to find out what they are? 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/cKT8nEK5R2 — LiquidChain (@getliquidchain) June 11, 2026

Attualmente nella Fase 75 della prevendita al prezzo di $0,0147 per token, LiquidChain ha già raccolto ben $842.700. Per incentivare il possesso a lungo termine e ridurre la pressione di vendita al momento del listing, il protocollo offre un programma di staking con un rendimento annuo (APY) stimato al 1.322%. Questa combinazione di utilità tecnologica e forte incentivo allo staking rappresenta un catalizzatore chiave per la crescita del valore del token LIQUID una volta sbarcato sugli exchange.

Guida pratica all’acquisto e gestione del rischio

Partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo è un processo lineare. Gli investitori possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio wallet Web3 e acquistare i token LIQUID a $0,0147 utilizzando BTC, ETH, SOL, stablecoin, BNB o carta di credito. I token acquistati possono essere messi immediatamente in staking per iniziare ad accumulare il rendimento del 1.322% APY.

Per una gestione ottimale e sicura, la prevendita è integrata anche all’interno dell’app Best Wallet, scaricabile direttamente da Apple App Store o Google Play.

Nota di rischio: Sebbene i progetti infrastrutturali in fase iniziale offrano il potenziale di rendimento più elevato, le prevendite crypto comportano un livello di rischio significativo legato alla volatilità e allo sviluppo tecnologico. Si raccomanda di allocare solo capitale che ci si può permettere di perdere e di diversificare il proprio portafoglio in modo strategico.

Per monitorare gli sviluppi del progetto e interagire con il team di sviluppo, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.