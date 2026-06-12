Stargate +166%: perché i trader puntano sul Layer 3 di LiquidChain

Il mercato delle criptovalute sta premiando con forza i progetti che risolvono il problema più scottante della DeFi: la frammentazione della liquidità. La straordinaria performance settimanale di Stargate Finance (STG), balzato del 166%, ha riacceso i riflettori sull’infrastruttura cross-chain. Tuttavia, mentre i token a grande capitalizzazione consolidano i loro guadagni, i trader più scaltri stanno già spostando la loro attenzione verso soluzioni di nuova generazione ancora in fase di prevendita. È il caso di LiquidChain (LIQUID), un innovativo protocollo di Livello 3 (Layer 3) che ha già raccolto quasi $840.000, offrendo un punto d’ingresso esclusivo per chi cerca un’asimmetria rischio-rendimento favorevole prima del debutto sui mercati pubblici.

L’Analisi di Stargate (STG): Un Rally da +166% che Conferma la Tesi Cross-Chain

Il recente exploit di Stargate Finance dimostra che l’interoperabilità non è più una nicchia, ma una necessità fondamentale per la DeFi. Nelle ultime 24 ore, il token STG ha registrato un incremento superiore al 30%, spingendo il prezzo sopra la soglia di $0,66 e accompagnato da un incremento del 40% nei volumi di trading. Questo slancio rialzista è supportato da un dato on-chain cruciale: i grandi investitori stanno ritirando in massa i propri token dagli exchange, riducendo la pressione di vendita immediata e creando uno shock dell’offerta.

Secondo l’analista Web3 Shaun Analysis, la struttura tecnica di STG rimane fortemente rialzista. Se il prezzo riuscirà a consolidarsi sopra la zona di supporto chiave compresa tra $0,60 e $0,63, i prossimi target naturali sono individuati a $0,70 e $0,80, a patto che i volumi di acquisto mantengano l’intensità attuale.

$STG Breakout Still Has Fuel — But Don’t Chase the Green Candle$STG just exploded over 54%, breaking out of a long consolidation range with massive volume behind the move. Bulls remain in control as long as price holds the $0.60–$0.63 support zone. Bullish Above $0.60… pic.twitter.com/YoPjob7Ipb — Shaun Analysis (@shaunanalysis) June 12, 2026

La crescita di Stargate evidenzia un trend macroeconomico chiaro: gli utenti sono stanchi di navigare tra bridge complessi e costosi. Ma mentre Stargate opera come un bridge “omnichain” tradizionale tra reti EVM e Layer 2, la nuova frontiera tecnologica punta a unificare direttamente i tre giganti assoluti del settore: Bitcoin, Ethereum e Solana.

La Tokenomics di LiquidChain (LIQUID) e il Potenziale di un Layer 3 Unificato

È qui che entra in gioco LiquidChain (LIQUID). Invece di disperdere la liquidità su decine di catene minori, questo progetto sta sviluppando una rete di “Livello 3” specificamente progettata per fondere la sicurezza di Bitcoin, l’ecosistema dApp di Ethereum e la velocità transazionale di Solana in un unico pool di liquidità nativo. Questa architettura elimina la necessità di complessi passaggi intermedi, riducendo drasticamente i costi e i rischi di smart contract tipici dei bridge tradizionali.

Dal punto di vista della tokenomics, il progetto presenta una struttura solida e orientata alla crescita a lungo termine:

Fornitura Totale: 11,8 miliardi di token LIQUID, distribuiti strategicamente tra sviluppo tecnologico, incentivi per la community, marketing e liquidità per i futuri listing su CEX e DEX.

11,8 miliardi di token LIQUID, distribuiti strategicamente tra sviluppo tecnologico, incentivi per la community, marketing e liquidità per i futuri listing su CEX e DEX. Stato della Prevendita: Attualmente nella Fase 74, con un prezzo d’ingresso estremamente competitivo fissato a $0,01469.

Attualmente nella Fase 74, con un prezzo d’ingresso estremamente competitivo fissato a $0,01469. Capitali Raccolti: La prevendita ha già superato gli $836.000, confermando il forte interesse da parte delle “balene” e degli investitori retail che vogliono posizionarsi prima del lancio ufficiale.

Staking al 1.331% APY e Strategia d’Ingresso: Come Posizionarsi

Per gli investitori che cercano di massimizzare i rendimenti durante la fase di lancio, LiquidChain offre un programma di staking ad alto rendimento con un APY iniziale del 1.331%. Questo consente di accumulare passivamente token LIQUID prima che il prezzo venga esposto alle dinamiche di mercato dei listing pubblici.

Partecipare alla prevendita è semplice e immediato. Gli utenti possono visitare il sito ufficiale di LiquidChain, collegare il proprio wallet e acquistare i token utilizzando ETH, BTC, SOL, USDT, USDC, BNB o direttamente tramite carta di credito/debito. Inoltre, la prevendita è pienamente integrata con Best Wallet, un’applicazione decentralizzata scaricabile da Apple App Store o Google Play, che semplifica ulteriormente il processo di acquisto e staking immediato.

Nota di rischio: Sebbene i rendimenti di staking al 1.331% APY e il prezzo di prevendita bloccato a $0,01469 offrano un potenziale di crescita asimmetrico, gli investimenti in token in fase di presale comportano intrinsecamente rischi di mercato e di esecuzione tecnologica. Si raccomanda di diversificare il proprio portafoglio e di investire solo capitali di cui si può tollerare la volatilità.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici, le tappe della roadmap e i futuri annunci di quotazione, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi alla community ufficiale su Telegram.