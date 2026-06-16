Bitcoin resiste al rialzo della BOJ: come il carry trade influenza BTC

Bitcoin (BTC) ha toccato un minimo di circa 65.600$ durante la sessione asiatica del 16 giugno, per poi rimbalzare a circa 66.000$ dopo che la Bank of Japan (BOJ) ha innalzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo all’1,0%. Si tratta del livello più alto dal 1995 e del quarto aumento in un ciclo di normalizzazione iniziato con l’uscita dai tassi negativi nel marzo 2024.

La mossa non ha innescato né un sell-off prolungato né un rally significativo, una reazione che appare ordinata in superficie ma che nasconde ambiguità strutturali. Insieme alla decisione sui tassi, la BOJ ha annunciato che manterrà gli acquisti di titoli di stato giapponesi (JGB) a circa 2.000 miliardi di yen al mese a partire dall’aprile 2027, sospendendo di fatto il precedente piano di tapering e iniettando un contrappeso dovish che ha probabilmente contribuito a stabilizzare gli asset di rischio durante l’annuncio.

L’interrogativo analitico non riguarda più se il rialzo della BOJ costituisca un vero shock per le crypto, ma se l’ombra del carry trade sullo yen — che ha guidato quattro correzioni documentate di BTC dall’inizio del 2024 — sia dormiente o definitivamente neutralizzata. I dati sui derivati, i modelli storici e il comportamento dello yen dopo la decisione non forniscono ancora una risposta univoca.

Perché Bitcoin non è crollato: l’effetto “pricing-in” e i segnali dovish della BOJ

I dati di Polymarket indicavano una probabilità del 98-99% per il rialzo prima della riunione, il che significa che non esisteva alcun premio di sorpresa significativo da scontare al momento della conferma ufficiale.

Quando un evento macroeconomico è prezzato con una certezza quasi assoluta, l’impulso direzionale al momento dell’annuncio svanisce: i posizionamenti sono già ruotati e la pressione dei venditori viene assorbita prima che la decisione diventi effettiva. Questo meccanismo spiega l’assenza di un crollo improvviso in modo più preciso rispetto a qualsiasi narrazione su un presunto decoupling di Bitcoin dalla politica monetaria giapponese.

#Bitcoin bounced after the #BOJ rate hike because markets looked beyond the headline. 🧐 A 31-year high rate sounds hawkish, but the bond taper pause gave risk assets room to breathe. Higher rates were expected. The bond taper pause was the real signal. Smart traders don’t… — PropW (@PropWGlobal) June 16, 2026

La pausa nel tapering dei titoli di stato ha accentuato l’inclinazione dovish. Impegnandosi a mantenere gli acquisti di JGB invece di contrarre il proprio bilancio, la BOJ ha segnalato che l’inasprimento delle condizioni finanziarie sarà graduale. Questa distinzione è cruciale per le posizioni di carry trade finanziate in yen, che dipendono meno dal livello dei tassi in sé e più dal ritmo della normalizzazione del bilancio e dalla velocità di apprezzamento dello yen.

Con lo yen rimasto sopra quota 156 rispetto al dollaro (USD) dopo la decisione, il differenziale dei tassi di interesse con la Federal Reserve è rimasto sufficientemente ampio da mantenere sostanzialmente intatti i carry trade. Il mercato dei derivati crypto ha registrato 488 milioni di dollari in liquidazioni totali il 16 giugno, di cui 365 milioni erano liquidazioni short secondo TradingPedia, suggerendo che il movimento post-annuncio abbia colpito le posizioni ribassiste piuttosto che innescare vendite forzate sui long.

Bitcoin News Today: le quattro correzioni di BTC legate alla BOJ dal 2024

L’apparente calma dell’azione dei prezzi odierna è in netto contrasto con un modello che si è ripetuto in quattro episodi distinti. In seguito al rialzo della BOJ di marzo 2024 — il primo aumento dei tassi in 17 anni — Bitcoin è sceso di circa il 23%.

Il rialzo di luglio 2024 ha preceduto un calo di circa il 25%, mentre quello di gennaio 2025 è stato seguito da un ribasso superiore al 30%. Il desk di ricerca di Bitget documenta un range di contrazione tra il 18% e il 28% in questi episodi, coerentemente con il pattern descritto da SignalPlus, secondo cui i cicli di inasprimento della BOJ storicamente precedono rally dello yen e bruschi drawdown di Bitcoin a causa dello smobilizzo dei carry trade finanziati in valuta giapponese.

Il meccanismo di trasmissione è meccanico, non speculativo. Le istituzioni prendono in prestito yen a tassi bassi e impiegano quel capitale in asset a rendimento più elevato, tra cui azioni globali, obbligazioni e criptovalute.

Quando lo yen si apprezza rapidamente, il costo del servizio di questi prestiti denominati in yen aumenta in termini di valuta locale, forzando il deleveraging: gli asset di rischio vengono venduti per ripagare il debito. Bitcoin, essendo uno dei mercati h24 più liquidi al mondo, assorbe una quota sproporzionata di queste vendite forzate rispetto ad altre destinazioni di carry trade meno liquide.

La difficoltà nell’applicare questa cronologia all’episodio attuale risiede nel fatto che ogni correzione precedente era stata innescata da un rialzo che portava con sé un elemento di sorpresa o comunicazioni più falco (hawkish) rispetto a quanto previsto dal mercato, condizioni che oggi appaiono meno evidenti.

Tale distinzione è importante, ma non neutralizza il rischio estremo (tail risk). Come sottolineato da Blockonomi, la resilienza di Bitcoin nell’immediato post-rialzo dipende dalla continua debolezza dello yen e da aggiustamenti graduali della politica della BOJ, due condizioni che possono cambiare senza preavviso. Anche i precedenti episodi di forte sell-off erano iniziati con brevi periodi di apparente stabilità prima che il movimento dello yen accelerasse, scatenando una cascata di chiusure dei carry trade.