Prospettive tecniche e previsioni Shiba Inu: l’afflusso di 549 miliardi di SHIB è il preludio a un breakdown?

Le analisi on-chain hanno rilevato una massiccia impennata di liquidità verso le piattaforme di trading, con circa 549 miliardi di token Shiba Inu (SHIB) depositati nei wallet degli exchange nelle ultime 24 ore. Questo forte picco di exchange inflow per Shiba Inu coincide con il test dell’asset di un supporto strutturale critico vicino al livello di 0,00000608 USD. Con la formazione di un death cross di SHIB ribassista sui grafici intraday, i trader si chiedono ora se questo muro di offerta scatenerà un breakdown al di sotto dei minimi da inizio anno.

Picco di afflussi di SHIB sugli exchange: cosa significa il trasferimento di 549 miliardi

I dati dei fornitori di analisi, tra cui CryptoQuant e U.Today, evidenziano un preoccupante cambiamento nelle dinamiche di mercato di Shiba Inu. L’iniezione di 549 miliardi di token nelle riserve degli exchange rappresenta un aumento significativo della potenziale pressione di vendita. Storicamente, l’aumento delle riserve sugli exchange — analogamente ai diffusi aumenti delle riserve di Bitcoin sugli exchange — segnala che i detentori stanno posizionando gli asset per la liquidazione piuttosto che per il cold storage a lungo termine. Se questa liquidità dovesse colpire gli order book mentre la domanda rimane debole, lo squilibrio risultante potrebbe spingere i prezzi al ribasso.

Il movimento include anche un’attività degna di nota da parte di grandi detentori. I report indicano che movimenti di whale dormienti stanno contribuendo a questo afflusso, con un wallet specifico che ha trasferito ingenti somme all’exchange Bitget dopo mesi di inattività. Il contesto è cruciale in questo caso: acquisti aggressivi possono talvolta assorbire tali afflussi durante un mercato rialzista, ma l’attuale struttura di SHIB è decisamente ribassista. Casi precedenti di volumi simili, come il trasferimento a Kraken analizzato all’inizio di questo mese, hanno spesso preceduto periodi di consolidamento o azioni correttive sui prezzi.

Analisi dei prezzi SHIB: il death cross incombe sul supporto chiave

La struttura tecnica di Shiba Inu è peggiorata significativamente a febbraio. SHIB è attualmente scambiato intorno a 0,00000608 USD, pericolosamente vicino al floor di supporto psicologico a 0,0000060 USD. La principale preoccupazione per gli analisti è la conferma di un death cross sui grafici a 2 e 4 ore, un segnale ribassista che si forma quando la media mobile a 50 periodi incrocia al ribasso la media mobile a 200 periodi. Questo pattern suggerisce che il momentum si è spostato con decisione a favore dei bear.

L’azione dei prezzi è attualmente limitata da una resistenza dinamica a 0,0000066 USD. Se i bull non riusciranno a recuperare questo livello, la previsione del prezzo di SHIB punta verso una correzione più profonda. Una rottura decisiva al di sotto del supporto di 0,0000060 USD potrebbe aprire la porta al livello di 0,00000592 USD, convalidando la serie di massimi e minimi decrescenti visti dall’inizio dell’anno.

Tuttavia, l’analisi tecnica crypto rivela condizioni di ipervenduto sull’RSI (Relative Strength Index), che attualmente fluttua vicino a 30. Ciò potrebbe innescare un rimbalzo di sollievo localizzato. Affinché la tesi ribassista venga invalidata, SHIB dovrebbe superare il livello di resistenza di 0,0000072 USD e stabilire un minimo più alto, uno scenario che al momento appare improbabile data la pesante offerta sovrastante.

Cosa significa per l’outlook del prezzo di SHIB

La confluenza di massicci afflussi sugli exchange e un death cross tecnico crea un ambiente ad alto rischio per i detentori di SHIB. I trader dovrebbero monitorare attentamente il livello di 0,0000060 USD: una chiusura con volumi elevati al di sotto di questa linea confermerebbe il breakdown. Viceversa, se dovessero intervenire i buyer, il potenziale rialzista rimarrebbe limitato dalle medie mobili in calo.

Questa fragilità riflette la debolezza riscontrata in tutto il settore delle meme coin, dove anche token affermati come DOGE sono entrati in zone di correzione. Inoltre, la sicurezza dell’ecosistema rimane una priorità; il team di Shiba Inu ha recentemente emesso avvisi di truffa riguardanti i servizi di recupero, ricordando agli investitori di rimanere vigili in mezzo alla volatilità. Fino a quando gli afflussi non si stabilizzeranno, la via di minore resistenza sembra essere verso il basso.

SHIB testa il supporto mentre la prevendita di Bitcoin Hyper guadagna slancio

Mentre Shiba Inu fatica a difendere i minimi annuali, il capitale sta iniziando a ruotare verso opportunità emergenti più avanti nella curva di rischio. Gli investitori alla ricerca di giocate sulla volatilità si stanno concentrando sempre più sulla prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER), che ha guadagnato trazione come alternativa ad alto potenziale rispetto alle meme coin legacy in fase di stagnazione.

Bitcoin Hyper è progettato per sfruttare la sicurezza dell’ecosistema Bitcoin offrendo al contempo capacità di transazione ad alto rendimento, posizionandosi come un layer focalizzato sull’utilità sopra la narrativa standard di Bitcoin. Il progetto si trova attualmente nella sua fase iniziale di prevendita, offrendo token a un prezzo scontato rispetto a quello di quotazione pianificato.

Per i trader stanchi del consolidamento di SHIB, $HYPER offre una struttura di mercato fresca con specifici incentivi APY di staking per i primi utilizzatori. Il progetto ha già raccolto un capitale significativo nei suoi round di apertura, suggerendo un forte appetito per nuove giocate Bitcoin-beta.

Gli utenti possono unirsi alla community su Telegram e X (Twitter).

