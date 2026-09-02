Ripple: RLUSD supera i 2 miliardi di market cap su XRPL

La stablecoin di Ripple ancorata al dollaro, RLUSD, ha superato una capitalizzazione di mercato di 2 miliardi di dollari, con oltre 1 miliardo di tale offerta emesso direttamente su XRP Ledger, secondo quanto riferito da Jack McDonald, Senior Vice President di Ripple responsabile per le stablecoin.

Questo traguardo è stato raggiunto a meno di due anni dal lancio di RLUSD, come dichiarato da McDonald in un post su X (precedentemente Twitter), riportato inizialmente dalla testata blockchain The Crypto Basic.

Non si tratta semplicemente di un titolo sulla crescita dell’offerta. È il segnale più chiaro inviato finora da Ripple sul fatto che RLUSD è destinato a fungere da infrastruttura di regolamento (settlement) basata sul dollaro per la finanza tokenizzata, i pagamenti e il lending, piuttosto che essere un semplice token confinato negli order book degli exchange.

🐋 WHALE WATCH : $RLUSD supply on Ethereum up +93% in 30 days officially surpassing XRPL.



Total RLUSD market cap is closing in on $2.4B with the majority now living on Mainnet.



EVM network effect remains undefeated. $ETH $XRP pic.twitter.com/mbGaRyL0wJ — Whale Factor (@WhaleFactor) August 31, 2026

Ripple News: Il traguardo dei 2 miliardi e i dettagli dell’emissione

La dichiarazione di McDonald ha specificato che il solo RLUSD emesso su XRP Ledger ha superato il miliardo di dollari, una cifra distinta dalla capitalizzazione di mercato totale del token distribuita su tutte le reti.

I report principali collocano questo annuncio all’inizio di settembre, con il resoconto di The Crypto Basic che attribuisce il merito del traguardo al post di attestazione dello stesso McDonald, piuttosto che ai dati di un aggregatore terzo.

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La precisione è fondamentale poiché gli snapshot della capitalizzazione di mercato forniti dalle piattaforme di dati possono variare in base al timestamp e alla metodologia; le cifre di McDonald sull’emissione e sulla ripartizione tra le reti sono quelle direttamente attribuite a Ripple nel report originale.

Il crescente utilizzo della rete XRP Ledger negli ultimi mesi fornisce il contesto necessario per capire perché l’emissione concentrata sul ledger sia diventata una metrica che Ripple è ora disposta a rendere pubblica.

(FONTE: DefiLlama)

RLUSD News: Da token per exchange a binario per i regolamenti

L’ambizione dichiarata di Ripple, secondo quanto riportato, è posizionare RLUSD come la componente in dollari per il trading di asset tokenizzati, con XRP a supporto delle altre attività di rete invece di fungere da valuta di regolamento principale.

Per avanzare in questa direzione, Ripple ha investito in ZILO e Licuido, mosse finalizzate a espandere l’infrastruttura finanziaria digitale attorno a XRP Ledger.

Se le banche e le istituzioni finanziarie rappresenteranno sempre più titoli e fondi on-chain, la domanda di uno strumento di regolamento denominato in dollari potrebbe crescere di pari passo. Questo sforzo di espansione si allinea con un modello più ampio di maggiore accesso all’infrastruttura di XRP Ledger che accompagna il rollout di RLUSD.

RLUSD News: La visione di McDonald e i limiti del traguardo

The ethereum:0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed monthly independent attestation for July is now live! Some late-summer highlights…

1/ RLUSD crossed $2B this month, with over $1B issued on the XRP Ledger alone. Not even two years in, we’re very excited about what’s ahead.… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) August 31, 2026

McDonald ha descritto la cifra di 2 miliardi di dollari come un successo da celebrare, avvertendo però esplicitamente che la capitalizzazione di mercato non è l’unica misura che conta. Tale inquadramento posiziona il traguardo come una tappa intermedia piuttosto che come un punto di arrivo.

Questa precisazione è rilevante, considerando che gran parte della crescita a breve termine di RLUSD è derivata da meccanismi di incentivi sugli exchange piuttosto che da flussi istituzionali consolidati.

Il programma “Hold and Earn” di Bybit, ad esempio, ha attirato oltre 50 milioni di dollari in depositi RLUSD in soli 11 giorni, spingendo Ripple e Bybit a lanciare una seconda fase del programma con premi aumentati sia per XRP che per RLUSD.

Questo tipo di crescita dei depositi guidata dal rendimento dimostra l’interesse degli utenti, ma non stabilisce di per sé un’adozione duratura nei pagamenti. Più significativa dal punto di vista strutturale è la spinta di Ripple nel lending con Clearpool e Cicada Credit.

L’obiettivo è incanalare RLUSD in prestiti per aziende fintech e di pagamento su XRP Ledger, e in un progetto con sede in Kenya insieme a MC Social Venture, BlockBima e Fortune Credit, progettato per ampliare l’accesso delle piccole imprese ad assicurazioni e credito.

Ripple ha dichiarato che l’iniziativa in Kenya ha ridotto i tempi di regolamento del 97% e i costi di circa 3.000 volte. Cifre che, se mantenute su larga scala, sarebbero più importanti per il futuro a lungo termine di RLUSD rispetto a qualsiasi soglia di capitalizzazione di mercato.

Resta da vedere se la liquidità complessiva di XRPL e la capitalizzazione del mercato crypto trarranno benefici significativi da questa crescita delle emissioni; si tratta di una possibilità che i dati non hanno ancora confermato, non di un risultato certo.

La crescita degli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati su XRP Ledger sarà un indicatore utile da monitorare mentre Ripple spinge RLUSD sempre più nel territorio dei regolamenti istituzionali.