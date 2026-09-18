Solana a 250ms: LiquidChain verso $1M con SOL, BTC ed ETH

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte slancio rialzista, spinto dalle recenti decisioni della FOMC sui tassi d’interesse annunciate mercoledì. Con il valore totale del mercato crypto che ha raggiunto $2,67 trilioni (registrando un incremento del 2,15% oggi) e l’indice “Fear and Greed” salito a quota 66 (segno di un forte ottimismo tra gli investitori), Bitcoin si attesta vicino a $77.900 con un guadagno giornaliero del 2%. In questo scenario macroeconomico estremamente favorevole, Solana (SOL) ha superato la soglia dei $106, mettendo a segno un rialzo del 6% nell’ultima settimana e puntando con decisione al target psicologico dei $110.

Tuttavia, mentre i trader retail inseguono i pump delle blue-chip, gli investitori più strategici stanno già guardando oltre. L’attenzione degli esperti si sta concentrando su soluzioni infrastrutturali capaci di risolvere la frammentazione della liquidità tra i diversi ecosistemi. È questo il driver fondamentale dietro il successo della prevendita di LiquidChain (LIQUID), un innovativo protocollo Layer 3 che ha già raccolto quasi $1 milione, attirando sia grandi balene che piccoli risparmiatori desiderosi di esporsi contemporaneamente alla crescita di Bitcoin, Ethereum e Solana.

Il catalizzatore Solana: efficienza record e target tecnici per SOL

Il recente rally di Solana non è solo speculativo, ma poggia su solidi aggiornamenti tecnici. La rete ha ridotto il tempo di elaborazione dei suoi slot da 300 a soli 250 millisecondi, segnando un incremento della velocità del 17% e consentendo la produzione di ben quattro blocchi al secondo. Questo progresso tecnologico segue un percorso di ottimizzazione costante che ha visto la rete scendere progressivamente da 400 a 350 millisecondi, poi a 300, e ora a soli 250. Di conseguenza, pur mantenendo lo stesso numero di blocchi per epoca (432.000), la durata di un’epoca è scesa da 36 a circa 30 ore, con la prospettiva di un futuro aggiornamento a 200 millisecondi.

Questo miglioramento è regolato dalla proposta tecnica SIMD-0525, che riduce il carico computazionale e i dati richiesti per singolo blocco in proporzione al minor tempo disponibile. Sebbene ciò imponga ai validatori requisiti di archiviazione più stringenti e riduca la finestra temporale per la firma delle transazioni offline, i vantaggi per l’utente finale sono straordinari: i dati su wallet ed exchange si aggiornano quasi istantaneamente, riducendo drasticamente il rischio di transazioni fallite o subite da slippage sfavorevoli.

Sul fronte del prezzo, l’analista Castillo ha evidenziato una struttura grafica solida per SOL, individuando una resistenza chiave intorno ai $120 come prossimo obiettivo di medio termine, una volta consolidata la posizione sopra i $110.

Just teleport $SOL to $120 already. Took some calls on $SOL w/ strike price of $106 and $112. Just seems like free money man. pic.twitter.com/2ikiAkg97D — Castillo Trading (@CastilloTrading) September 18, 2026

La proposta di LiquidChain: tokenomics e potenziale di upside dell’L3

Nonostante la straordinaria velocità di Solana, i suoi capitali rimangono isolati da quelli di Bitcoin ed Ethereum. LiquidChain (LIQUID) si propone come l’anello di congiunzione definitivo: un Layer 3 progettato per aggregare la liquidità di queste tre blockchain leader in un unico ambiente operativo, senza la necessità di ricorrere a complessi e vulnerabili processi di wrapping o a rischiosi bridge cross-chain.

Il cuore economico dell’ecosistema è il token LIQUID, la cui utilità spazia dal pagamento delle commissioni di rete, alle ricompense per lo staking, fino alla governance del protocollo. La tokenomics di LiquidChain è strutturata in modo rigoroso per garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto, con una supply totale di 11.800.000.100 token così ripartita:

35% destinato allo Sviluppo della rete;

destinato allo Sviluppo della rete; 32,5% allocato a LiquidLabs;

allocato a LiquidLabs; 15% riservato ad AquaVault;

riservato ad AquaVault; 10% per le Ricompense degli utenti;

per le Ricompense degli utenti; 7,5% dedicato alla Crescita e alla quotazione sui mercati (CEX/DEX).

Attualmente, la prevendita si trova nella Fase 106 e ha raccolto $967.500, avvicinandosi rapidamente al target di tappa fissato a $1,08 milioni. Con un prezzo d’ingresso di soli $0,014956 per token e la possibilità di attivare immediatamente lo staking con un APY stimato del 1.180%, l’opportunità si presenta estremamente interessante per chi cerca rendimenti passivi elevati nelle prime fasi di vita del progetto.

Nota di rischio: Gli investimenti in prevendita offrono un potenziale di crescita elevato, ma comportano rischi intrinseci legati alla giovinezza del progetto e alla volatilità del mercato. Si raccomanda di effettuare sempre le proprie ricerche (DYOR) e di investire con prudenza.

Come posizionarsi su LIQUID prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla prevendita di LiquidChain è un processo lineare e accessibile anche ai non esperti. È sufficiente seguire questi passaggi:

Visita il sito ufficiale di LiquidChain. Collega il tuo wallet Web3 preferito. Seleziona la valuta di pagamento preferita (sono accettati BTC, ETH, SOL, BNB, USDT e USDC) oppure procedi direttamente tramite carta di credito o debito. Inserisci l’importo desiderato e conferma la transazione.

Per una gestione ancora più integrata, gli investitori possono utilizzare l’applicazione Best Wallet, che permette di monitorare il portafoglio, gestire le ricompense dello staking (attualmente al 1.180% annuo) e acquistare i token direttamente da smartphone. L’app è scaricabile su Apple App Store e Google Play.

Per rimanere aggiornati sulle prossime fasi della prevendita, sugli annunci di listing e sugli sviluppi tecnologici della rete, è consigliabile seguire LiquidChain su X e unirsi alla community ufficiale entrando nel gruppo Telegram del progetto.