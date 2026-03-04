SHIB sale del +5% mentre le meme coin tornano a correre: cosa riserva il futuro per Shiba Inu?

Il rally odierno del mercato crypto ha coinvolto anche una rinascita del settore delle meme coin. Shiba Inu ne ha beneficiato notevolmente, salendo di oltre il +5% durante la notte e iniziando a invertire un mese difficile che ha visto SHIB perdere il -18% negli ultimi 30 giorni.

Shiba Inu entra nel mese di marzo 2026 confinato all’interno di una stretta struttura di consolidamento, dopo una brusca correzione del 21,5% a febbraio. L’asset è attualmente scambiato vicino a 0,0000056 USD, lottando per recuperare slancio in mezzo all’indecisione generale del mercato. I trader stanno monitorando attentamente la SMA a 50 giorni e gli indicatori di momentum neutrali per valutare il prossimo movimento direzionale.

Analisi dei prezzi di SHIB: struttura del range e livelli chiave

Shiba Inu è attualmente scambiato in un intervallo definito tra la zona di domanda a 0,0000055 USD e la resistenza superiore a 0,0000065 USD. L’azione dei prezzi sul grafico giornaliero mostra una sequenza di massimi decrescenti, indicando che i venditori sono attivi a ogni minimo rialzo. La media mobile semplice (SMA) a 50 giorni a 0,000006874 USD si trova appena sopra il tetto del range, agendo da barriera dinamica a qualsiasi rialzo duraturo.

I bull devono recuperare il punto medio di 0,0000060 USD per segnalare una stabilizzazione della domanda. Una rottura con volumi elevati sopra 0,0000065 USD aprirebbe le porte a un test della zona di offerta a 0,0000080 USD. Al contrario, il mancato mantenimento del supporto a 0,0000055 USD innescherebbe uno scenario di ribasso, con il prossimo supporto strutturale situato a 0,0000052 USD.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) si attesta attualmente a 43,60. Questa lettura neutrale suggerisce che il mercato è in equilibrio, sebbene la mancanza di slancio verso l’alto tenda leggermente al ribasso nel breve termine.

I dati on-chain suggeriscono cautela

I dati on-chain sottostanti presentano un quadro misto per le meme coin. Mentre i detentori a lungo termine continuano ad accumulare, l’interesse speculativo a breve termine sembra affievolirsi. L’indicatore On-Balance Volume (OBV) mostra una tendenza al ribasso, segnalando che la distribuzione sta superando l’accumulo durante questi periodi di consolidamento.

I dati sui flussi degli exchange complicano ulteriormente le prospettive. I recenti grandi trasferimenti verso gli exchange spesso precedono la volatilità e le metriche attuali mostrano un leggero aumento della potenziale pressione di vendita.

I trader che utilizzano l’analisi tecnica crypto dovrebbero prestare attenzione a una divergenza tra prezzo e OBV. Se il prezzo dovesse registrare un minimo decrescente mentre l’OBV segna un minimo crescente, ciò segnalerebbe una potenziale inversione. Per ora, il trend rimane debole.

Catalizzatori macro a marzo 2026

L’assetto tecnico di SHIB dipende fortemente dal più ampio contesto macroeconomico di marzo. Eventi chiave come la decisione sui tassi del FOMC e l’imminente voto sulla Clarity Act riguardante la regolamentazione degli asset digitali guideranno le tendenze della liquidità.

Se la propensione al rischio dovesse tornare dopo la conferenza stampa del Presidente degli Stati Uniti o in seguito a dati CPI favorevoli, SHIB potrebbe vedere un rapido riposizionamento verso la parte superiore del suo intervallo. Tuttavia, se la liquidità dovesse restringersi, il supporto a 0,0000055 USD dovrà affrontare un severo stress test.

La prevendita di Maxi Doge offre una chiara esposizione alle meme coin

Mentre gli asset a grande capitalizzazione come SHIB consolidano, i trader in cerca di esposizione in fase iniziale si stanno rivolgendo alla prevendita di Maxi Doge.

Il progetto ha guadagnato trazione durante l’attuale stasi del mercato, raccogliendo oltre 3,5 milioni di USD mentre gli investitori cercano opportunità con una struttura definita nel settore dei meme.

Maxi Doge si differenzia per un programma di tokenomics chiaro che alloca il 40% dell’offerta ai premi di staking della comunità per incentivare il possesso a lungo termine.

Il prezzo attuale della prevendita è fissato a 0,0045 USD, offrendo un punto di ingresso prima della quotazione del token sugli exchange pubblici.

I partecipanti possono aderire al round utilizzando ETH, USDT o BNB tramite il portale ufficiale.

VISITA QUI LA PREVENDITA DI MAXI DOGE

next