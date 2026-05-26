Solana torna sotto pressione: SOL può recuperare quota $90?

Solana scambia attualmente intorno a 85$ con una lieve perdita nelle ultime 24 ore, ma questa modesta stabilizzazione nasconde un brutale drawdown di diverse settimane. La domanda che gli investitori si pongono ora è se il peggio sia passato o debba ancora arrivare. SOL ha perso oltre il 70% rispetto ai massimi del 2025, con l’ultima gamba ribassista di 14 giorni che ha cancellato circa il 10% del valore, portando il prezzo dai quasi 98$ agli attuali metà degli 80$.

Ciò che rende insolita questa flessione è il contesto: l’attività on-chain non è crollata insieme al prezzo. A gennaio, i volumi sui DEX hanno raggiunto circa 117 miliardi di dollari e la rete ha processato quasi 160 milioni di transazioni giornaliere, cifre che in un mercato rialzista rappresenterebbero notizie da prima pagina.

Il sell-off riflette una rotazione generale verso il “risk-off” piuttosto che un deterioramento specifico di Solana. Gli analisti citano la scarsa liquidità, con i volumi di trading spot di criptovalute quasi dimezzati da circa 2 trilioni di dollari a ottobre a 1 trilione a fine gennaio (secondo CryptoQuant), e venti macroeconomici contrari legati alle aspettative di una Federal Reserve più aggressiva, in seguito alla nomina dell’ex banchiere d’investimento Kevin Warsh da parte di Donald Trump per guidare l’istituzione.

La capitalizzazione di mercato delle stablecoin è scesa di circa 10 miliardi di dollari, suggerendo che il capitale si stia spostando completamente fuori dalla catena. Anche i flussi istituzionali sono diventati negativi, con gli ETF spot su Solana che hanno registrato deflussi per 11,9 milioni di dollari in un singolo giorno e circa 8,92 milioni di dollari nella settimana, mentre i detentori di tesorerie aziendali siedono su perdite non realizzate stimate in 1,4 miliardi di dollari.

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Il prezzo di Solana può recuperare sopra i 90$ questa settimana?

$SOL 3Day



Look, another Bear Flag



No one wants to believe #Solana could go all the way down to $44-$30, but reality says it's most probable



Been here long enough to know the unthinkable at first thought can happen



Remove the emotion and just unbiasedly evaluate the chart… pic.twitter.com/J8pPw3H7b1 — Crypto ₿ULL God, FSA, MAAA (@CryptoBullGod) May 26, 2026

Il primo livello di supporto significativo per Solana si trova a 83,5$, con una resistenza iniziale a 87,5$ e un secondo tetto a 88,8$. Un netto recupero di quella fascia di resistenza superiore sarebbe la condizione minima richiesta dalla maggior parte degli analisti tecnici prima di considerare l’attuale rimbalzo come qualcosa di più di un semplice consolidamento.

Ci sono tre scenari da monitorare. Nel caso rialzista, una chiusura decisa sopra 88,40$ con volumi in aumento segnalerebbe una rinnovata accumulazione, aprendo la strada verso il range 95$-100$. Lo scenario base ipotizza una continuazione dell’azione laterale tra 84$ e 88$, mentre il mercato digerisce l’incertezza macroeconomica.

Il caso ribassista, che l’analisi tecnica sull’attuale struttura di SOL segnala come un rischio concreto, prevede il cedimento del supporto a 83,5$, che potrebbe accelerare le vendite verso livelli inferiori non testati da diversi mesi.

L’aggiornamento Alpenglow rimane un catalizzatore fondamentale a lungo termine, ma gli upgrade di rete raramente riescono a fermare cali di prezzo guidati dal momentum nel breve periodo. La pazienza sembra essere la parola d’ordine.

LiquidChain punta sul vantaggio dei pionieri mentre SOL testa livelli chiave

Per gli investitori che osservano SOL lottare sui supporti e valutano opzioni di rotazione, la divergenza tra i forti fondamentali on-chain di Solana e la sua debole performance di prezzo solleva una questione precisa: cosa può catturare la crescita dell’attività di rete senza il rischio di drawdown del singolo asset?

Un progetto in fase iniziale che si posiziona esattamente su questa tesi è LiquidChain ($LIQUID), un protocollo infrastrutturale Layer 3 che fonde la liquidità di Bitcoin, Ethereum e Solana in un ambiente di esecuzione unificato, una risposta architettonica diretta alla frammentazione che costringe il capitale a scegliere tra le diverse chain.