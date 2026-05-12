Solana News: Alpenglow entra nei test dei validatori della rete SOL

L’aggiornamento Alpenglow di Solana è entrato nella fase di test per i validatori della community l’11 maggio. La società di sviluppo Anza ha descritto l’attivazione come il più grande cambiamento di consenso nella storia della rete, con l’obiettivo di raggiungere tempi di conferma dei blocchi di circa 150 millisecondi, con la possibilità di scendere fino a 100 millisecondi in condizioni di rete favorevoli. Si tratta di una notizia di enorme portata per Solana.

L’aggiornamento sostituisce TowerBFT e rimuove la Proof of History dal processo core della rete, un cambiamento strutturale talmente significativo che il suo successo o fallimento definirà materialmente la posizione competitiva di Solana tra le reti Layer-1 ad alto throughput per il resto del 2026. SOL è stato scambiato vicino a 97 USD dopo l’annuncio, con un range intraday compreso tra 94 USD e 98 USD, suggerendo una reazione di mercato a breve termine limitata per uno sviluppo che rimane ancora lontano dalla mainnet.

La fase di test colloca Alpenglow su un cluster di prova della community, dove gli operatori dei validatori possono valutare il nuovo design del consenso prima di qualsiasi distribuzione più ampia. Anza ha invitato altri operatori a unirsi al prossimo cluster comunitario, e la pagina ufficiale degli aggiornamenti della rete Solana indica Alpenglow come previsto per Agave 4.1, la versione del client attraverso la quale è attualmente anticipato il dispiegamento sulla mainnet per la fine del 2026.

LATEST: ⚡ Solana’s Alpenglow consensus upgrade has gone live on a community test cluster, marking a key step toward a mainnet rollout targeted for later this year. pic.twitter.com/jqjHbe74ih — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 11, 2026

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Solana news: Alpenglow e il meccanismo di consenso Votor: cosa comporta realmente il cambio di architettura per la finalità di Solana

Il nucleo tecnico di Alpenglow è Votor, un sistema di voto leggero progettato per finalizzare i blocchi in uno o due round, a seconda della percentuale di validatori che rispondono entro una determinata finestra temporale.

Mentre TowerBFT richiedeva ai validatori di pubblicare i voti come transazioni on-chain, consumando circa il 50% o più del throughput dei blocchi, Votor sposta interamente tale processo off-chain, utilizzando la messaggistica diretta e l’aggregazione delle firme per raggiungere il consenso senza occupare spazio nei blocchi.

L’implicazione pratica è che circa il 75% della capacità dei blocchi precedentemente consumata diventa disponibile per le transazioni degli utenti, un guadagno di efficienza delle risorse che è distinto e aggiuntivo rispetto al puro miglioramento della latenza.

The Alpenglow community cluster completed its first successful Alpenswitch. In our Year Ahead Report, we covered how the upgrade could compress Solana finality, enabling tighter sequencing for onchain markets. Read the report for free here.https://t.co/xJnMOX7JVx https://t.co/qJOX2bwcTA pic.twitter.com/fuvS9JNnr1 — Delphi Digital (@Delphi_Digital) May 11, 2026

Alpenglow introduce inoltre Rotor per la propagazione dei blocchi, sostituendo l’attuale meccanismo Turbine, e adotta un tempo di blocco fisso di 400 millisecondi con timeout locali che tollerano fino al 5% di deriva dell’orologio, eliminando la catena di hash continua richiesta dalla Proof of History.

Anche il modello di tolleranza ai guasti cambia: Alpenglow adotta un framework che tollera fino al 20% di validatori malevoli, il 20% di validatori offline o il 40% combinato, rispetto al tetto del 33% dei tradizionali sistemi Byzantine fault-tolerant.

L’aggiornamento introduce anche il Validator Admission Ticket, o VAT, fissato a 1,6 SOL per epoca, una commissione che i validatori devono pagare per entrare nel set di consenso, direttamente collegata alla rimozione delle transazioni di voto dai blocchi.

La proposta alla base di questi cambiamenti, SIMD-0326, ha ricevuto l’approvazione del 98,27% dei validatori quando i validatori di Solana l’hanno votata nel 2025, e le sue origini accademiche risalgono alla ricerca sui sistemi distribuiti presso l’ETH di Zurigo.

Tale risultato di governance rappresenta un mandato insolitamente netto per un cambiamento di questa profondità strutturale e riduce significativamente il rischio di coordinamento che ha fatto fallire altre importanti riscritture di protocollo in fase di proposta. L’hardfork Giugliano di Polygon, che mirava anch’esso a miglioramenti della finalità su un Layer-1 concorrente, ha incontrato condizioni di governance più contenziose, un contrasto degno di nota mentre procede il percorso di Alpenglow verso la mainnet.

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