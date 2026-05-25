Ripple e Sony: cosa c’è davvero dietro i rumor su XRP e PSN

PlayStation non sta integrando XRP e non esiste alcuna partnership tra Sony e Ripple in nessun documento aziendale, comunicato stampa o informativa normativa analizzata per questo articolo.

L’indiscrezione, che è tornata a circolare con forza sui social media legati al mondo crypto, si concentra sul termine ‘North Star’ (Stella Polare). Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha utilizzato pubblicamente questa espressione per descrivere la direzione strategica interna dell’azienda, e non come nome in codice per un prodotto o una roadmap di integrazione per un marchio di consumo.

#Ripple CEO Brad Garlinghouse Reaffirms $XRP Is Key: “All Roads Lead Back to Ripple’s North Star, XRP”.



Garlinghouse has again emphasized the central role of XRP to the vision and direction of the Ripple ecosystem.



He reaffirmed Ripple’s north star as XRP in reaction to a… pic.twitter.com/G6L2N2C1Ov — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 29, 2026

Non si tratta semplicemente di un rumor virale, ma di un errore strutturale nell’interpretazione del linguaggio strategico aziendale. Questo fraintendimento segue un modello ricorrente che, dal 2021, ha generato ciclicamente false partnership tra XRP e colossi come Amazon, Apple e, appunto, Sony.

Si sospetta che la confusione persista a causa della retorica espansiva di Garlinghouse: affermare che “tutte le strade portano a XRP” è una dichiarazione sulla filosofia di design dell’ecosistema, non una rivelazione ufficiale. Le comunità XRP hanno tuttavia sviluppato una tendenza a interpretare l’ambizione dei dirigenti come una prova confermata di accordi non ancora divulgati.

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La strategia ‘North Star’ di Ripple: il quadro interno e perché non riguarda PlayStation

Il termine funziona in questo modo: ‘North Star’ è un’espressione standard nel linguaggio aziendale per indicare un obiettivo organizzativo guida, ovvero il punto di riferimento fisso rispetto al quale vengono valutate le decisioni sui prodotti, l’allocazione del capitale e le attività di partnership.

Garlinghouse ha applicato questa etichetta a XRP all’inizio del 2026 durante eventi della community e interviste, descrivendo l’asset come l’ancora attorno alla quale è progettato l’intero stack tecnologico di Ripple, inclusi RippleNet, On-Demand Liquidity e RLUSD. Le sue osservazioni riguardavano l’architettura interna e la logica dell’ecosistema istituzionale, non un accordo specifico rivolto ai consumatori.

È necessario chiarire lo stato di queste informazioni: Ripple non ha pubblicato un documento formale intitolato ‘North Star Strategy’ e l’intera portata di questo framework come strumento di pianificazione interna non è stata verificata in modo indipendente.

Ciò che è verificabile è che le attività istituzionali confermate di Ripple, le licenze per i corridoi di pagamento, l’infrastruttura della stablecoin RLUSD e i progetti pilota di asset tokenizzati sono coerenti con il settore bancario e della finanza aziendale. Non compare alcun segmento relativo al gaming consumer in nessuna roadmap divulgata.

Parallelamente, la reale strategia blockchain di Sony si concentra su Soneium, una rete Layer-2 di Ethereum sviluppata con Startale Labs per applicazioni nel gaming, nell’intrattenimento e nella creator economy, senza alcuna menzione di un coinvolgimento di Ripple.

PlayStation e XRP: l’origine del falso mito e gli errori dei social media

Il malinteso sembra essere nato dalla fusione di due sviluppi non correlati: la diffusione del linguaggio ‘North Star’ di Garlinghouse all’inizio del 2026 e i report di Nikkei, attivi dalla fine del 2023, sul lavoro di Sony Bank per una stablecoin regolamentata ancorata al dollaro USA tramite la sua divisione BlockBloom per i pagamenti interni a PlayStation.

Il progetto della stablecoin è reale. Sony Bank la sta sviluppando per regolare i pagamenti sul PS Store, gli abbonamenti PSN e i contenuti di Crunchyroll, con l’obiettivo dichiarato di ridurre le commissioni di interscambio miliardarie che l’azienda attualmente versa a Visa e Mastercard. Tuttavia, XRP non fa parte di quel progetto in alcuna forma comunicata da Sony Group, Sony Bank o dalla XRPL Foundation.

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Account X e canali YouTube a caccia di engagement sembrano aver unito queste due narrazioni, presentando il lavoro di BlockBloom sulla stablecoin come prova di un’integrazione di XRP e citando il concetto di ‘North Star’ di Garlinghouse come una sorta di conferma in codice.

L’errore interpretativo è evidente: la strategia di Sony sulle stablecoin è esplicitamente progettata attorno a un’economia interna controllata, in cui i token volatili di terze parti non hanno alcun ruolo operativo. La partnership con PlayStation non esiste in alcun deposito, comunicato o documento normativo di Ripple esaminato per questa analisi.