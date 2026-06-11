Bitcoin verso i $78.000? Cresce l’interesse per la prevendita Layer 2 Bitcoin Hyper

Il mercato crypto sta offrendo una classica opportunità da manuale. Dopo una dura fase di vendite che ha ripulito il mercato dall’eccesso di leva finanziaria, Bitcoin sta mostrando una solida reazione sopra la soglia chiave dei $62.000. Ma mentre i trader retail cercano di capire se il fondo è stato toccato, gli investitori più strategici stanno già guardando oltre, posizionandosi sui protocolli infrastrutturali a più alto potenziale di crescita.

In cima alla lista dei progetti più caldi c’è Bitcoin Hyper (HYPER), la cui prevendita ha appena superato lo straordinario traguardo di 32,8 milioni di dollari. Questo massiccio afflusso di capitali evidenzia una forte domanda di soluzioni Layer 2 reali, capaci di sbloccare il valore inespresso dell’ecosistema Bitcoin proprio mentre la crypto regina si prepara a una nuova gamba rialzista.

La view tecnica: la pulizia della leva finanziaria prepara il terreno per i $78.000

Dal punto di vista puramente tecnico, il recente ritracciamento di BTC non è un segnale di debolezza, bensì una necessaria correzione salutare. Il grafico giornaliero di Bitcoin ha registrato una serie di massimi decrescenti da metà maggio, culminati in un rapido “flush” sotto i $60.000 nei primi giorni di giugno. Questo movimento, accompagnato da volumi elevati, ha liquidato le posizioni speculative a leva, resettando l’RSI giornaliero in territorio di ipervenduto estremo.

Attualmente, con il prezzo che si è stabilizzato sopra i $62.000, la struttura di mercato di lungo periodo rimane intatta. Molti analisti concordano sul fatto che la calamita naturale per il prezzo sia ora la media mobile a 200 giorni, situata appena sopra i $78.000. Un superamento di questa barriera entro la fine di giugno potrebbe innescare una rapida accelerazione in vista del nuovo trimestre.

Anche l’esperto di mercato SuperBro evidenzia una divergenza rialzista sull’RSI settimanale, suggerendo che un test della media a 200 giorni rimane lo scenario più probabile, anche qualora dovessimo assistere a un ultimo re-test della liquidità nell’area tra $58.000 e $60.000 prima della vera ripartenza.

$BTC daily and weekly Bears are hoping a daily bear pennant plays out and takes us into the mid 40's, but the confluence of HTF support and bullish RSI divergence on the weekly chart is almost certain to steamroll it. An ideal scenario would be a terrifying sweep of the lows… pic.twitter.com/Kh9LhwilAW — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) June 11, 2026

Analisi fondamentale: perché $HYPER è la scommessa asimmetrica del momento

Mentre Bitcoin si muove per vie laterali o prepara il prossimo strappo, i veri moltiplicatori di valore si trovano spesso nei suoi Layer 2. È qui che si inserisce Bitcoin Hyper (HYPER), un progetto che punta a risolvere una volta per tutte i problemi storici di scalabilità della rete principale, introducendo una “corsia preferenziale” ultra-veloce ed economica per transazioni, micropagamenti e finanza decentralizzata (DeFi).

Sotto il cofano, Bitcoin Hyper sfrutta tecnologie all’avanguardia come i rollup optimistic e zero-knowledge (ZK), abbinati a un bridge nativo bidirezionale che consente di trasferire BTC sulla rete Layer 2 in modo istantaneo e sicuro. Questo approccio ibrido unisce la sicurezza granitica del network di Bitcoin alla flessibilità operativa delle blockchain moderne.

With $HYPER… You know it's always going to be a work of art. ⚡️🔥 https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/4bW6EIq0pm — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 10, 2026

La risposta degli investitori è stata a dir poco eccezionale. La prevendita ha raccolto oltre 32,8 milioni di dollari su un obiettivo di 33,2 milioni, il che significa che la finestra di ingresso a prezzi scontati si sta chiudendo rapidamente. Attualmente, il token HYPER è quotato a $0,013681. Oltre al potenziale di apprezzamento post-lancio, la tokenomics del progetto offre un incentivo immediato: uno staking programmato con un rendimento annuo (APY) del 36%, ideale per far fruttare i propri token durante la fase di attesa della quotazione sugli exchange.

La distribuzione dei token è strutturata per sostenere la crescita a lungo termine, con quote dedicate allo sviluppo tecnologico, al marketing strategico, alle riserve di liquidità e ai premi per la community, riducendo al minimo il rischio di vendite massive da parte del team al momento del lancio.

Come posizionarsi in prevendita prima del prossimo aumento di prezzo

Per gli investitori che vogliono assicurarsi una quota di HYPER prima del sold-out della fase attuale, il processo è estremamente lineare. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, connettere il proprio wallet e procedere all’acquisto. La piattaforma supporta diverse opzioni di pagamento tra cui ETH, BNB, SOL, stablecoin e carte di credito/debito per chi preferisce l’acquisto diretto in valuta fiat.

L’opzione “compra e metti in staking” integrata consente di iniziare a maturare l’APY del 36% con un solo clic, massimizzando l’efficienza del capitale fin dal primo giorno.

Per un’esperienza d’uso ottimizzata da mobile, l’applicazione Best Wallet (disponibile su Apple App Store e Google Play) ha integrato la prevendita di HYPER direttamente nella sua sezione dedicata ai “Token in arrivo”, semplificando ulteriormente l’accesso a questa opportunità esclusiva.

Nota di rischio: Sebbene i Layer 2 di Bitcoin rappresentino uno dei trend più caldi del 2026, gli investimenti in prevendita e nel mercato delle criptovalute in generale comportano un alto livello di volatilità e rischio. Si raccomanda di effettuare sempre le proprie ricerche (DYOR) e di investire solo capitali che ci si può permettere di perdere.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici e sugli annunci di listing, è possibile seguire il profilo ufficiale di Bitcoin Hyper su X e unirsi alla community Telegram.