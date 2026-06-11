CLARITY Act in bilico: Trump e i conflitti etici dividono il Senato

Un incontro etico a porte chiuse tra i senatori Kirsten Gillibrand, Ruben Gallego, Bernie Moreno e Cynthia Lummis, con la partecipazione del direttore esecutivo del White House Crypto Council Patrick Witt, si è concluso martedì senza un accordo. Il fallimento è avvenuto dopo che i Repubblicani e la Casa Bianca hanno ritirato una disposizione che avrebbe permesso ai procuratori generali statali di fare causa al Dipartimento di Giustizia (DOJ) in caso di mancata applicazione delle norme etiche legate agli interessi nel settore crypto del Presidente Trump.

Parallelamente, mercoledì il White House Crypto Council ha riunito i rappresentanti della National Sheriffs’ Association, della Fraternal Order of Police e della National District Attorneys’ Association per discutere le obiezioni delle forze dell’ordine alla Sezione 604 del CLARITY Act (il Blockchain Regulatory Certainty Act). Questi due ostacoli irrisolti lasciano la legge sulla struttura del mercato in una posizione precaria, con soli 31 giorni di sessione senatoriale rimanenti prima della pausa estiva e una soglia di 60 voti ancora da raggiungere.

🚨🗞️NEW: Clarity Act Hits Ethics Snag as White House Courts Law Enforcement Support



Dems left a Tues meeting frustrated after GOP walked back key elements of a tentative ethics deal. Talks expected to continue Thurs.➕ WH convenes law enforcement groups.https://t.co/YaKxuTKL09 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 10, 2026

Non si tratta di un semplice ritardo di calendario per una legge sulla regolamentazione crypto che ha già superato l’esame della Camera e del Comitato Bancario del Senato. È la diagnosi strutturale di una coalizione i cui due punti di pressione più fragili — le richieste democratiche di tutele etiche sui conflitti d’interesse crypto di Trump e le preoccupazioni delle forze dell’ordine sull’autorità di enforcement on-chain — si sono fratturati simultaneamente anziché in sequenza, una condizione categoricamente più pericolosa data la ristrettezza dei tempi.

Se nessuna delle due controversie verrà risolta prima della pausa, la finestra pratica per l’approvazione nel 2026 potrebbe chiudersi definitivamente. Le dichiarazioni precedenti dei promotori della legge suggeriscono che una riconsiderazione prima del 2030 sia improbabile.

Ultime sul CLARITY Act: il crollo della clausola etica e i meccanismi del dietrofront repubblicano

La sessione di martedì è stata il primo incontro etico a porte chiuse da quando, a maggio, un gruppo bipartisan aveva raggiunto una bozza di accordo provvisoria in seguito al voto di 15-9 del Comitato Bancario del Senato per far avanzare la legge il 14 maggio.

Il meccanismo in discussione funzionava così: la clausola avrebbe autorizzato i procuratori generali statali ad avviare azioni civili contro il DOJ qualora i funzionari federali non avessero applicato le regole etiche che vietano agli alti esponenti del ramo esecutivo di trarre profitto finanziario dalle leggi sugli asset digitali che stavano contemporaneamente plasmando. Si trattava di una risposta diretta all’esposizione finanziaria documentata creata dalle imprese crypto della famiglia Trump, che hanno generato una cifra stimata di 2,3 miliardi di dollari tra partecipazioni, incluse World Liberty Financial, e relative emissioni di token.

Lo stato epistemico di tale cifra di 2,3 miliardi di dollari richiede cautela; essa rappresenta una stima ampiamente citata e basata su dichiarazioni pubbliche e valutazioni di mercato, non una somma formalmente certificata.

Durante la sessione di martedì, i Repubblicani e Witt hanno ritirato il sostegno al meccanismo di enforcement dei procuratori statali, offrendo un’alternativa più ristretta che limitava l’autorità di esecuzione al solo Procuratore Generale degli Stati Uniti. I Democratici hanno respinto questa sostituzione, ritenendola funzionalmente circolare dato che il Procuratore Generale opera su mandato del Presidente. I Repubblicani hanno anche ventilato l’impeachment come rimedio per le violazioni etiche presidenziali, un’offerta anch’essa declinata dai Democratici.

Notable development in the ongoing Clarity Act negotiations: reports indicate Senate Republicans have walked back a proposed enforcement mechanism that would have allowed state attorneys general to pursue the @TheJusticeDept over ethics lapses.



As bipartisan talks continue,… https://t.co/dW4LBYXAUY — Adrian Wall (@AdrianWall8395) June 10, 2026

Sospettiamo che il dietrofront della Casa Bianca sulla clausola di enforcement rifletta la valutazione che qualsiasi disposizione che crei un percorso di contenzioso attraverso procuratori generali statali di area democratica rappresenti una passività politica strutturalmente aperta, indipendentemente da quanto rigorosamente possa essere redatta nel testo legislativo.

Il fallimento si collega direttamente alla precedente battaglia etica del comitato. Durante la seduta del 14 maggio, un emendamento Van Hollen che avrebbe vietato al presidente, al vice presidente e ai membri del Congresso di emettere o promuovere commodity digitali durante il mandato era stato respinto con un voto di 13-11 lungo le linee di partito; i Repubblicani avevano sostenuto che la disposizione esulasse dalle competenze giurisdizionali del Comitato Bancario e dovesse essere risolta in aula.

Quella sconfitta aveva lasciato la questione etica formalmente irrisolta nella fase di comitato, e i negoziati a porte chiuse post-voto erano la sede designata per la risoluzione. Il loro fallimento, dunque, non si limita a ritardare la legge, ma riapre una linea di faglia che non era mai stata realmente chiusa.

I senatori Gallego e Angela Alsobrooks, i due democratici i cui voti in comitato hanno garantito il margine bipartisan nominale alla legge, hanno entrambi indicato che il loro sostegno in aula rimane subordinato a forti tutele etiche. Una posizione che il dietrofront di martedì ha reso più difficile, e non più facile, da soddisfare. I dettagli sulle specifiche lacune di integrità create dai guadagni crypto di Trump e dall’attuale testo del CLARITY Act spiegano perché sia improbabile che l’insistenza democratica su tutele applicabili si dissolva solo sotto la pressione del calendario.