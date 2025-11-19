Due senatori USA spingono per un’indagine sulla società di criptovalute legata a Trump per le vendite di token legate alla Corea del Nord e alla Russia

Punti chiave

I senatori Elizabeth Warren e Jack Reed chiedono che venga avviata un’indagine su una società di criptovalute legata a Trump per presunti legami con attori illeciti in Corea del Nord e Russia.

Un organismo di controllo ha segnalato le vendite di $WLFI a “varie entità altamente sospette”, sollevando preoccupazioni in materia di sicurezza.

La spinta arriva mentre il Congresso sta valutando le norme che potrebbero limitare la supervisione dei token di governance.

Due senatori statunitensi stanno facendo pressione sul Dipartimento di Giustizia e sul Dipartimento del Tesoro affinché indaghino su una società di criptovalute strettamente legata alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per presunti legami illeciti in Corea del Nord e Russia.

In una lettera, i senatori statunitensi Elizabeth Warren e Jack Reed, membri di minoranza della Commissione bancaria, edilizia abitativa e affari urbani del Senato, hanno espresso preoccupazione per il fatto che World Liberty Financial, la società di criptovalute ampiamente posseduta e gestita dalla famiglia Trump, possa rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.

La lettera, secondo quanto riporta la CNBC e indirizzata al procuratore generale Pam Bondi e al segretario al Tesoro Scott Bessent, sostiene che World Liberty Financial non dispone di adeguate garanzie per impedire a malintenzionati di spostare fondi o di acquisire influenza sulla sua governance.

I senatori hanno citato un rapporto di settembre di un ente di controllo aziendale senza scopo di lucro 501(c)(3) chiamato Accountable.US , che affermava che World Liberty Financial aveva venduto i suoi token $WLFI a “varie entità altamente sospette”.

Tra queste entità figurano trader con legami sulla blockchain con una famigerata organizzazione di hacker nordcoreana, uno strumento russo sanzionato per eludere le sanzioni sostenuto dal rublo, un exchange di criptovalute iraniano e Tornado Cash, una nota piattaforma di riciclaggio di denaro, ha affermato l’organismo di controllo.

World Liberty Financial ha negato qualsiasi illecito, affermando che “non esiste alcun conflitto di interessi tra World Liberty Financial, una società privata di criptovalute senza alcun potere politico, e il governo degli Stati Uniti”.

“World Liberty Financial ha condotto rigorosi controlli AML/KYC su ogni acquirente pre-vendita del token di governance $WLFI, lo standard più elevato del settore, e ha rifiutato milioni di dollari da potenziali acquirenti che non hanno superato i test”, ha dichiarato un portavoce di World Liberty Financial alla CNBC.