Sugli scudi World Liberty Financial, la crypto della famiglia Trump: nuovo ATH in arrivo?

World Liberty Financial (WLFI), la crypto collegata alla famiglia Trump, sta attualmente dominando i grafici delle criptovalute. Secondo le statistiche di CoinGecko, WLFI ha registrato un rialzo del 25,5% nelle ultime 24 ore, del 19,6% nell’ultima settimana, del 2,8% nei grafici a 14 giorni e del 16,2% rispetto al mese precedente.

Nonostante le numerose affermazioni secondo cui WLFI crypto sarebbe supportata dalla famiglia Trump, il sito web della società afferma che ” nessuno tra Donald J. Trump, i suoi familiari, o qualsiasi direttore, funzionario o dipendente della Trump Organization o di DT Marks LLC ” è coinvolto.

Analizziamo perché WLFI è in forte crescita oggi e se l’asset continuerà il suo slancio rialzista e raggiungerà un nuovo ATH.

World Liberty Financial riuscirà a mantenere la sua crescita?

L’ultimo rialzo di WLFI si inserisce in un contesto di più ampia ripresa del mercato. Il rally del mercato è probabilmente dovuto all’avvicinarsi della fine del lockdown del governo statunitense. Il presidente Trump ha recentemente dichiarato che il lockdown è prossimo alla fine e che presto ne sapremo di più.

La ripresa di World Liberty Financial (WLFI) potrebbe essere stata innescata anche dal pagamento di un dividendo di 2.000 dollari da parte del Presidente Trump a tutti gli americani, esclusi gli individui con un patrimonio netto elevato. La mossa potrebbe aver portato a un aumento del sentiment degli investitori, innescando un rally per la criptovaluta legata a Trump.

WLFI è attualmente in calo del 52,7% rispetto al suo massimo storico di 0,3313 dollari. L’asset ha raggiunto il suo picco il 1° settembre di quest’anno. Se mantiene la sua traiettoria attuale, potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico molto presto.

Nonostante l’ultimo rialzo, gli analisti di CoinCodex prevedono un’inversione ribassista per WLFI . La piattaforma prevede che l’asset subirà una correzione e raggiungerà quota 0,092 dollari il 20 novembre. Scendere a 0,092 dollari dagli attuali livelli di prezzo comporterà un rally di circa il 39,4%.

Previsione del prezzo WLFI

Il mercato delle criptovalute si sta ancora riprendendo dal bagno di sangue dell’ultimo mese. Ottobre, nonostante sia stato un mese storicamente rialzista, ha registrato la più alta liquidazione giornaliera nella storia delle criptovalute. WLFI potrebbe affrontare una nuova volatilità nei prossimi giorni, dato il contesto di mercato ribassista.