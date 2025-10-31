バイナンス、ロナウド950ゴール記念のファンキャンペーン開始

Key Notes

バイナンスがC.ロナウド選手の通算950ゴールを記念したキャンペーン「7he Selection」を開始.

当選者7名は、ロナウド選手本人と直接会える全費用込みの旅行に招待される.

参加資格はCR7 NFT保有者およびSNS投稿を行ったコミュニティメンバーが対象となる.

大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンスは26日、サッカー界のスター、クリスティアーノ・ロナウド選手の通算950ゴール達成を記念したキャンペーンを開始した。

このキャンペーンでは、ファン7名をロナウド選手本人との面会に招待する「7he Selection」が実施される。

ロナウド選手は、スポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユベントス、アル・ナスル、そしてポルトガル代表でのキャリアを通じて、この歴史的な記録を樹立した。

バイナンスの公式発表によると、これは同選手のプロサッカー人生における偉業となる。

キャンペーン詳細と参加方法

このキャンペーンは、7名の幸運な参加者にロナウド選手と直接会うための全費用込みの旅行を提供する。プロモーション期間は、協定世界時（UTC）の2025年10月26日13時から11月2日23時59分までとなっている。

当選者は2026年前半に、プレミアムエコノミー航空券とホテル宿泊費を含むパッケージでロナウド選手との面会旅行へ招待される。

参加資格は2通りある。まず6名は、The CR7 NFT CollectionやForeverCR7: The GOAT Boxなど、特定のCR7デジタルコレクティブル保有者から選出される。適格者のスナップショットは、ロナウド選手が950ゴールを達成した日に取得される。

残る1名は、デジタルコレクティブルを保有していないバイナンスのコミュニティメンバーが対象だ。ハッシュタグ「#7heSelection」を付けて、なぜバイナンスコミュニティが史上最高（GOAT）なのかをSNSに投稿することで、参加資格を得られる。

全ての参加者は、対象国在住で本人確認済みのバイナンスユーザーである必要がある。また、バイナンスのアンケートに回答し、「ロナウド選手の950ゴールの中で、あなたのお気に入りのゴールはどれですか？」という質問に答える必要がある。

戦略的背景と市場への影響

今回のバイナンス キャンペーンは、サッカー史上最高のゴールスコアラーとしてのロナウド選手の国際的な知名度を活用している。これにより、バイナンスのブランド認知度とコミュニティエンゲージメントを高める狙いがある。

950ゴールという節目は、単なる数字以上の意味を持つ。20年以上にわたる同選手の卓越性を示す象徴だ。

バイナンスがCR7デジタルコレクティブルの保有者を対象としている点は注目に値する。これは、同社のNFTエコシステム内での価値とエンゲージメントを促進する戦略的な取り組みを示している。

ロナウド選手が950ゴールを達成した直後に発表されたことで、この歴史的なスポーツの節目に対するメディアの注目を最大限に活用している。

一方で、米国やカナダ、シンガポールなどが対象外となっていることからは、同社のグローバルなマーケティング活動に影響を与える規制上の配慮がうかがえる。

この取り組みは、スポーツ界の大きな成果とデジタル資産エコシステムが交差し始めている現状を映し出している。こうした仮想通貨関連のマーケティングは今後さらに増える可能性がある。

アスリート、ファン、そしてブロックチェーンプラットフォーム間の新しいエンゲージメントモデルを創出していると言えるだろう。

