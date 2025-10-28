ビットコイン現物ETFに4億ドル純流入｜イーサリアムETFは純流出

Key Notes

BTC現物ETFは週間で4億4600万ドルの純流入を記録し、価格を押し上げた.

ETH現物ETFは2億4390万ドルの純流出となり、価格は下落圧力を受けた.

10月上旬の熱狂から一転、市場心理は慎重に傾き、ETFの資金フローに影響を与えている.

ビットコイン（BTC）の現物ETFは24日、週間で純流入を記録した。一方、イーサリアム（ETH）現物ETFは純流出となり、両者の動向には明確な差が見られた。

ビットコインETFへの資金流入続く

オンチェーン分析ダッシュボードSoSoValueのデータによると、2025年10月20日から24日までの米国取引日において、現物ビットコインETFは週間で4億4600万ドル（約682億円）の純流入を記録した。

このうち、ブラックロック社のIBITが3億2400万ドルの純流入で全体の約72.6%を占め、流れを主導している。

この資金流入は、ビットコインの価格を11万ドル以上に押し上げる一因となった。ビットコイン現物ETFの運用資産総額は1499億6000万ドル（約22兆9400億円）に達し、ビットコインの時価総額全体の6.78%に相当する規模となっている。累計の歴史的な純流入額は619億8000万ドルに上る。

イーサリアムETFは流出基調、市場心理に変化か

対照的に、現物イーサリアムETFは同期間に2億4390万ドルの純流出を記録。9つあるイーサリアムETFはいずれも純流入を達成できなかった。特にフィデリティ社のFETHは9525万ドルの流出となり、全体の流出額を押し下げている。

この影響でイーサリアムの価格は下落圧力を受け、週間で1.19%下落した。心理的な節目である4000ドルを下回る水準で推移している。ただ、10月全体で見ると、イーサリアムのETFは依然として5億5310万ドルの純流入を維持している。

市場は10月上旬に見られた熱狂的な雰囲気から変化している。当時はビットコインETFに記録的な資金が流入し、価格を史上最高値の12万6000ドル超えに導いた。

しかし、10月下旬にかけて市場心理はより慎重な方向へ傾き、今回のビットコインとイーサリアムで見られたような対照的な資金フローにつながった可能性がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。