CryptoQuant、ビットコインが第4四半期に20万ドル到達と予測

ビットコイン価格の動向に注目が集まる中、CryptoQuantは16万ドル〜20万ドルへの上昇を予測.

時価総額成長やクジラの蓄積など4つの指標が根拠.

マイナーの保守的な売りや安定した資金流入が強気相場を支える要因と指摘.

オンチェーン分析企業CryptoQuantは1日、暗号資産（仮想通貨）のビットコイン（BTC）価格が2025年第4四半期中に16万ドルから20万ドルに達する可能性があるとする分析を発表した。

この予測は、複数の主要なオンチェーン指標が強気相場を示唆していることに基づくものであり、最近の横ばいな市場動向からの大きな転換点となる可能性を秘めている。

ビットコイン CryptoQuant 分析、強気相場を示唆する複数のオンチェーン指標

同社は、ビットコインが価格上昇に有利な条件で第4四半期を開始したと指摘。当時、ビットコイン価格は約113,360ドルで取引されていた。

CryptoQuantの強気な見通しは、主に4つの主要なオンチェーン指標に基づいている。

第一に、時価総額の持続的な成長が挙げられ、これは市場におけるビットコインの地位が強化されていることを示す基本的な兆候である。

第二に、安定した資金流入が確認されており、エコシステムへの一貫した参加者の関心を示唆する。

第三に、クジラと呼ばれる大口ウォレットによる「蓄積」が観測されており、これは市場の主要プレーヤーからの高い信頼感を意味する。

最後に、マイナーによる「保守的な売り」も重要な要素である。マイニング事業者が保有資産を積極的に売却していない状況は、通常、価格の安定や上昇を支える要因となる。

これらの指標は、市場のファンダメンタルズが健全であることを裏付けている。

ビットコイン市場の動向と今後の価格見通し

CryptoQuantの検証済みアナリスト、Carmelo Alemán氏は、四半期末までにビットコインが少なくとも18万ドルに達する可能性があると具体的に述べている。

マクロ経済状況も仮想通貨市場に影響を与える可能性があり、KuCoinのレポートは、世界的なM2流動性が価格反発の潜在的な触媒となり得ると指摘している。

市場参加者は、今後数週間のうちに注目すべき5つの主要なビットコインのオンチェーン警告があるとされている。

ビットコイン市場は、2025年第3四半期を通じて、主要な抵抗線である120,000ドルを下回る横ばいのトレンドで推移していた。

そのため、今回の第4四半期の予測は、最近の取引パターンからの大きな転換点となる可能性を秘めている。

CryptoQuantは、現在の2023年から2025年の強気市場で、ビットコインが3回の明確な利益確定の波を経験したと分析。

これは、今回の予測が確立された市場サイクルの一部であることを示唆する。

この状況から、ビットコインが四半期末までに史上最高値を更新するとの見方が強まっており、今後のビットコインの動向に注目が集まる。

