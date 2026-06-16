ビットフライヤー、ソラナ（SOL）の取り扱いを開始｜24日から

Key Notes

ビットフライヤーは6月24日から販売所でソラナ（SOL）の取り扱いを開始する.

ソラナは高速処理と低コストを特徴とするレイヤー1ブロックチェーンである.

6月25日からは「かんたん積立」サービスでのソラナ購入も可能になる.

仮想通貨取引所大手のbitFlyer（ビットフライヤー）は15日、販売所においてソラナ（SOL）の取り扱いを開始すると発表した。

販売所でソラナの取り扱いを開始

ビットフライヤーは24日の13時ごろから、販売所サービスにてソラナ（SOL）の提供を始める。

同社が取り扱う暗号資産（仮想通貨）の銘柄数は、今回の追加で約40種類へと拡大する。ユーザーは同社のプラットフォームを通じて、日本円建てで手軽にソラナの売買を行うことが可能になる。

ソラナは、独自の履歴証明（PoH）技術とプルーフ・オブ・ステーク（PoS）を組み合わせた高性能なレイヤー1ブロックチェーンだ。高速な処理能力と極めて低い取引コストを両立している。

分散型金融（DeFi）やNFTなど、さまざまなWeb3サービスの基盤として広く利用されている。最近ではソラナ基盤のミームコインも大きな話題を呼んでいる。

今回の新規上場は、ユーザーの多様なニーズに応えるための戦略的なラインナップ拡充の一環だ。

国内の主要な規制および流動性の拠点である大手取引所での取り扱い開始は、大きな意味を持つ。日本市場における、ソラナのさらなる普及と競争力の強化が期待されている。

かんたん積立サービスにも対応

ビットフライヤーは販売所での取り扱い開始に続き、25日からは「かんたん積立サービス」でもソラナの提供を開始する予定だ。

このサービスは、あらかじめ設定したスケジュールに従って、自動的に仮想通貨を購入できる仕組みとなっている。

ユーザーは1回あたり1円という少額から、積立金額を自由に設定して注文を出すことができ、購入資金はアカウントの日本円残高から自動的に引き落とされる。

日々の価格変動を気にすることなく、長期的な視点でソラナを保有することが可能だ。

積立の実行時には、設定された日時の販売所における基準価格が適用される。手動で取引を行う手間が省けるため、仮想通貨の初心者にとっても利用しやすいサービスと言えるだろう。

ビットフライヤーは今後も、利便性の高いサービスの提供を通じて市場の活性化を目指す方針だ。

Web3領域での活用が広がるソラナ

ソラナは、その優れた技術的特徴から、世界中の開発者やユーザーから高い評価を集めている。

特に、取引の承認速度が速く、ネットワークの手数料が安価である点は大きな強みだ。日常的な決済や頻繁な取引を必要とするアプリケーションに適している。

近年では、分散型アプリケーション（dApps）の開発基盤として、イーサリアムなどの競合プロジェクトと比較されることも多い。

ビットフライヤーの公式資料でも、ソラナが高速かつ低コストなレイヤー1ブロックチェーンとして位置付けられており、その将来性に注目が集まっている。

日本国内の仮想通貨市場においても、ソラナを取り扱う取引所は徐々に増加傾向にある。

今回のビットフライヤーによる上場は、日本のユーザーにとってソラナへのアクセスをさらに容易にするものだ。今後の市場動向に、大きな影響を与える可能性がある。

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