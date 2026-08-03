テザーの超過準備金が半減、Q2は40億ドルの損失か

Key Notes

テザーの2026年第2四半期の超過準備金が前期比で半減し、約41億1,000万ドルとなった.

営業利益は15億ドルを記録したものの、総合的な財務結果は40億ドル以上の損失と推測される.

損失の主な要因は、保有する金やビットコインの価格下落による評価損とみられる.

ステーブルコイン発行大手テザーは7月31日、2026年第2四半期の準備金証明書を公開した。

超過準備金が半減し40億ドル超の損失か

同社が発表した報告書によると、負債を上回る超過準備金が大幅に減少した。第1四半期末に82億3,000万ドルあった超過準備金は、6月末時点で41億1,000万ドルとなった。

一方で、本業のもうけを示す営業利益は15億ドルの黒字を記録した。米国債や現先取引などの運用が好調に推移したためだ。

同社の上半期の総合的な財務結果は31億7,000万ドルのマイナスだった。第1四半期の利益を差し引くと、第2四半期単体では40億ドル以上の損失が出たと推測される。

ビットコインや金の下落が影響

巨額の損失の主な要因は、保有する資産の価格下落に伴う評価損とみられる。

同社は準備金の一部として、金やビットコイン（BTC）を保有している。

第2四半期中にこれらの市場価格が下落したため、資産価値が大きく目減りした。具体的には、金の評価額が約14％下落し、ビットコインも同様に値下がりした。

市場の変動が直接的に財務を圧迫した形だ。それでも、テザーのパオロ・アルドイノCEOは準備金の健全性を強調している。

実際の市場の圧力下でも、準備金戦略の強さが証明されたと述べている。

実際に同社はリスク管理を積極的に進めている。第2四半期中に担保付き貸付を23億8,000万ドル削減した。

また、主力ステーブルコインであるUSDTの発行量は1,846億ドルに達した。

市場シェアは60％を超えており、仮想通貨市場における存在感は依然として大きい。

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