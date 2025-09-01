BlockStreet、ステーブルコインUSD1のエコシステム構築へ

仮想通貨ライター。取引歴5年、ブロックチェーン技術の解説から市場分析、DeFi・NFTの最新動向までカバーします。複雑なトピックを分かりやすく解説し、皆様の的確な意思決定をサポートします。
- BlockStreetはトランプ氏関連のステーブルコインUSD1の普及を加速させるローンチパッドとして機能する.
- 規制明確化やUAE国有企業による20億ドル規模の決済が追い風となり、USD1の評価額は22億ドルに到達した.
- 共同創業者はUSD1が2028年までにUSDTやUSDCを抜き、市場を支配するとの強気な予測を公開している.
暗号資産（仮想通貨）アクセラレーター企業BlockStreetは8月31日、トランプ米国大統領に関連するステーブルコインUSD1の普及を目的としたエコシステムを構築していることを明らかにした。
BlockStreetは、ワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）が発行するUSD1の採用を加速させるためのUSD1ネイティブ・ローンチパッドとして位置付けられている。
このプラットフォームは、開発者が複数のブロックチェーン・エコシステムでUSD1を統合するためのインフラとサポートを提供する。
同社は、チェーンリンク（LINK）のクロスチェーン相互運用性プロトコルのCCIPやLayerZero技術を活用する。
これにより、イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）、BNBチェーン、コスモス（ATOM）といった複数のネットワーク間でUSD1がネイティブに機能することを可能にしている。
USD1普及を後押しする複数の要因
BlockStreetの成長とUSD1の採用を後押しする要因はいくつか存在する。
最近米国で可決されたGENIUS法案は、準拠したデジタル資産に対する規制の明確性をもたらし、市場参加者の信頼感を高めた。
これと連動し、BlockStreetのネイティブ・ユーティリティ・トークンであるBLOCKは、過去4週間で573%の価格上昇を記録した。
同時期にUSD1の評価額は22億ドルに達している。
市場心理は、現実世界での注目すべき利用事例によっても好転した。
特に、アラブ首長国連邦の国有企業MGXが、バイナンスへの20億ドルの出資をUSD1で決済したと報じられたことは大きい。
この取引により、USD1は少なくとも一つの主権関連取引において決済に適した資産としての地位を確立した。
さらに、RWAプロトコルであるPlumeとの戦略的提携は、BlockStreetの能力を証明している。
この提携はRWAプロジェクトに不可欠なプログラム可能なドルの利用とクロスチェーンの相互運用性を実現する。
BlockStreetのインフラは、開発者がUSD1を導入する際の技術的障壁を低減する役割も担う。
同社がクロスチェーンの流動性とコンプライアンス・インフラを処理することで、DeFiや決済、現実資産のトークン化に取り組む開発者にとって、ステーブルコインの統合が簡素化される。
これは、ブロックチェーン技術がもたらす革新の一例といえる。
2028年までの市場支配を目指す野心的な予測
BlockStreetのカイル・クレマー共同創業者は、注目すべき予測を公開した。
同氏は、一族が支援するステーブルコインであるUSD1が、2028年のトランプ大統領の任期終了までにテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）を上回ると述べている。
これにより、ステーブルコイン市場を支配するだろうと予測している。
クレマー氏は、USDC、次にテザーを抜き、2028年までにUSD1を最も広く採用されるステーブルコインにするという目標を隠していない。
この見通しは、JPモルガンが2028年までにステーブルコイン市場は5000億ドルに達すると予測している。
バーンスタインが5年以内に最大2.8兆ドルと試算する金融機関の予測とも方向性が一致する。
BLOCKトークンは現在、総供給量10億のうち4億7000万トークンが流通している。
価格は約24セントで取引されており、時価総額は約1億1600万ドルとなっている。
このような新しいプロジェクトへの仮想通貨投資は、高いリターンが期待される一方で、リスクも伴う。
ただし、主要な利害関係者には6ヶ月から9ヶ月の権利確定期間が設定されており、短期的な市場動向に影響を与える。
なお、USD1の発行元であるWLFIの幹部は、バイナンスとの正式なパートナーシップはないと強調しているものの、この取引はBNBチェーン上での需要を明らかにした。
多くの投資家は、このような将来性のあるトークンを取引するために仮想通貨取引所海外のプラットフォームを利用している。
