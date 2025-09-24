ビットコイン下落もBNBは高値圏推移｜軟調相場に注目の銘柄は？

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は24日、前日比で約2%下落し11万1000ドル台で推移しています。

市場全体では約2500億円に相当する大規模な清算が発生し、軟調相場での値動きが続いています。

一方、バイナンスコイン（BNB）が史上最高値に迫る逆行高を見せるなど、個別銘柄による格差が目立つ展開となっています。

こうした軟調相場の中でも投資家の関心を集める注目の銘柄が登場しており、市場の鍵を握る存在として期待されています。

ビットコイン軟調も今後のトレンドは健在

代表的な暗号資産（仮想通貨）であるビットコインの今後の価格動向を見ると、現在は重要なサポートライン付近での攻防が続いています。

テクニカル分析では短期的な弱気シグナルが点灯しており、11万1000ドルのサポートレベルを維持できるかが焦点となっています。

しかし、機関投資家による継続的な資金流入や、各国での現物ビットコインETF承認の流れを背景に、中長期的な上昇トレンドは健在との見方が多数を占めます。

なぜ上昇するのかという点について、専門家はデジタルゴールドとしての地位確立とインフレヘッジ需要の高まりを主要因に挙げています。

BNBの高値圏推移が示すエコシステムの力

ビットコインが軟調な動きを見せる中で、BNBは2.6%の上昇を記録し、1013ドルで取引されています。

この強さの背景には、BNBチェーン上での分散型アプリケーション（dApps）利用の急増があります。

BNBの高値圏推移は、単なる投機的な動きではなく、実際のエコシステム利用に基づいた需要増加を反映しています。

ガス代として消費されるBNBの需要拡大が価格を押し上げており、ブロックチェーンの実用性向上がトークン価値に直結することを示しています。

軟調相場の間に仕込みたいBTC関連銘柄：Bitcoin Hyper

軟調相場の中で注目の銘柄として浮上しているのが、ビットコインの可能性をさらに引き出す革新的なプロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ビットコインのセキュリティを保持しながら、取引速度の向上と手数料削減を実現するレイヤー2ソリューションとなっています。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、ビットコイン上での高速スマートコントラクト実行を可能にします。

これにより、従来ビットコインでは困難だったDeFiアプリケーションやNFT取引が実現可能となります。

現在実施中のプレセールでは、既に1750万ドル以上の資金調達に成功しており、軟調局面でも投資家からの強い関心を集めています。

HYPERの買い方は簡単で、公式ウェブサイトからETH、USDT、BNB、またはクレジットカードを使用して直接購入できます。

プレセール参加者は年率80%の高いステーキング報酬を受け取ることができ、軟調相場における収益確保手段として注目されています。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了と透明性の高い情報開示により、懸念を一掃している状況です。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年末までに現在のプレセール価格から10倍以上の上昇を見込むとしており、軟調相場に強い銘柄として評価しています。

同プロジェクトが成功すれば、ビットコインは単なる価値保存手段から、実用的なプラットフォームへと進化を遂げることになります。

これは仮想通貨業界全体にとって画期的な変化をもたらす可能性があり、軟調相場を脱した際の次のアルトコインブームにおいて中心的な存在となることが期待されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。