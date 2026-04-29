ソラナミームコイン発行所Pump.fun、トークンの大量バーン

Key Notes

Pump.funは過去に買い戻した約592億円相当のPUMPトークンをすべて焼却した.

コミュニティの懸念を払拭し、市場の不確実性を解消する狙いがある.

今後は関連製品の純収益の50%を自動買い戻しと焼却に割り当てる.

ミームコインローンチプラットフォームのPump.funは29日、過去に買い戻したすべてのPUMPトークンを焼却（バーン）した。

過去の買い戻し分をすべて焼却

Pump.funは、ソラナ（SOL）を基盤とするミームコインのローンチプラットフォームだ。

同社はこれまで9カ月間にわたり、収益のほぼ100%をトークンの買い戻しに充ててきた。2026年4月までに約1,280億トークンを蓄積し、その価値は3億2,000万ドルから3億7,000万ドルに達していた。

今回バーンされたトークンは、PUMPの循環供給量の約36%に相当する規模だ。流通市場から即座に排除することで、プロジェクトに対する信頼を高める狙いがある。

これまで同社は、毎日平均100万ドル近い収益を使って買い戻しを行っていた。しかし、買い戻したトークンが将来どのように扱われるかについて、ソラナコミュニティから懐疑的な声が上がっていた。

トークンが保持されるのか、売却されるのか、あるいは保有者に不利益をもたらす方法で使用されるのかが懸念されていた。

収益の50%を自動バーンへ

全収益をトークンバーンに充てるモデルは、長期的に持続不可能と判断された。財務の枯渇や成長の制限といったリスクを伴うためだ。

そこで同社は、コミュニティの懸念に対処しつつ、バランスの取れた新たな方針を打ち出した。

今後は、関連製品からの純収益の50%を公開市場での自動買い戻しに振り向ける。対象となるのは、今後1年間の収益だ。

ロックされた取り消し不能なスマートコントラクトを通じて実行される。購入されたPUMPトークンはすべて即座に焼却され、供給量を減らす仕組みだ。

残りの50%は、運営や製品開発、マーケティング、エコシステムへの資金提供などに活用される。プログラム化されたメカニズムにより、プラットフォームの実行可能性を維持しながら、デフレ圧力を継続する。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。