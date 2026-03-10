原油120ドル突破、ビットコインが底堅く推移｜人気のプレセール銘柄も

This content is provided by a sponsor

米原油先物は9日、1バレル120ドルを超えて取引されました。イランをめぐる紛争の激化により、中東の主要な供給ルートが寸断されたことが背景にあります。

イラン情勢が引き金、原油先物が120ドルを突破

エネルギーインフラへの攻撃や、ホルムズ海峡を通じた輸送制限の強化が相次ぎ、原油先物は急騰。

専門家の間では、この状況をすべての金融市場参加者にとっての「危機」と位置づける声も出始めており、インフレへの影響や「ブラックスワン」的な波及効果を懸念する見方が広がっています。

一方、米国株式市場は同日の取引前時間帯に下落。

こうした不安定な環境の中で、暗号資産（仮想通貨）市場の底堅さが改めて注目を集めています。 また、新しい仮想通貨プレセール銘柄などにも、資金流入が見られます。

ビットコインは堅調維持

ビットコイン（BTC）は、今回の市場の混乱を通じて6万7000ドル台を維持。先週にはドナルド・トランプ前大統領によるWeb3産業への支持表明や米国のクラリティ法を受け、一時7万ドルを超える場面もありました。

イーサリアム（ETH）も2000ドル付近での攻防が続いています。

アナリストのテッド・ピローズ氏は、BTCとETHの注文板に大口投資家（クジラ）による大規模な買い支えが確認されるとして、「市場の主要プレーヤーが大きな下落局面での買いに備えている可能性がある」と指摘しました。

レイヤー2プロジェクトにも資金流入

こうした状況の中、ビットコイン専用のレイヤー2ソリューション構築を目指すビットコインハイパー（HYPER）のプレセールにも資金が集まっています。

一人のクジラが一度に6桁ドル規模を投じたケースも確認されており、プレセールの調達総額は3200万ドルに近づいています。

ビットコインハイパーは、ビットコインのプルーフ・オブ・ワークによるセキュリティと、ソラナ（SOL）バーチャルマシンの高速処理を組み合わせたレイヤー2技術の開発を進めています。

これにより、ほぼ瞬時の取引と低手数料を実現しながら、最終的な決済はビットコインのメインチェーン上で行われる仕組みです。

分散型ブリッジを通じてBTCをレイヤー間で移動させることも可能で、ステーキングやdAppsの利用もビットコインのエコシステム内で完結します。

HYPERトークンはこのレイヤー2上でのガバナンス投票権の取得、ステーキング報酬の獲得、取引手数料の支払いに使用できる唯一の手段となる予定です。

現在のプレセール価格は1トークンあたり0.0136767ドルで、早期参加者には年率37%のステーキング報酬が提供されています。

プレセールへの参加は公式サイトから可能で、ETH、USDT、USDC、BNB、SOLとの交換のほか、銀行カードによる購入にも対応しています。

また、モバイルユーザー向けにはBest walletを通じた購入・ステーキングも利用可能です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。