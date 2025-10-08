BNYメロン、トークン化預金を検討｜決済の未来を再定義

Key Notes

世界最大のカストディ銀行BNYメロンが、決済近代化のためトークン化預金の導入を検討している.

トークン化預金は、従来の決済システムの制約を克服し、24時間365日の即時決済を実現する.

この動きはJPモルガンや欧州の銀行も追随する金融業界のトレンドであり、リップルとの提携も背景にある.

BNYメロンは7日、ブロックチェーンを介した決済を可能にするため、トークン化された預金の導入を検討していることが明らかになった。

世界最大のカストディ銀行であるBNYメロンは、55兆8000億ドルの預かり資産を管理している。

同社は、1日あたり約2兆5000億ドルに上る決済フローの一部をブロックチェーンネットワークに移行させるため、トークン化預金のテストを開始した。

伝統的金融システムからの転換

トークン化預金は、商業銀行の資金によって1対1で裏付けられ、銀行への直接的な請求権を表す。

規制された銀行エコシステム内に留まる点でステーブルコインとは異なり、第三者リスクが低いという特徴を持つ。

同行はすでに暗号資産（仮想通貨）のカストディやトークン化サービスを提供しており、今回の動きはデジタル資産戦略の一環とみられる。

この動きの背景には、決済処理時間に制約がある従来の金融システムの限界がある。

BNYメロンのカール・スラビッキ氏は、ブロックチェーン技術が従来の制約を克服する助けとなり、銀行内および将来的には金融システム全体でより迅速な資金移動を可能にすると述べた。

金融大手によるトークン化の動きは加速している。

JPモルガンはコインベースのBaseブロックチェーン上で独自のトークンJPMDの試験運用を開始した。

また、欧州の銀行はMiCAに準拠したユーロステーブルコインの構築で協力している。

国境を越えた決済におけるステーブルコインの利用拡大は、伝統的な金融機関にとって革新への圧力となっている。

業界は、取引コストを削減しつつ、ほぼ即時決済を可能にするトークン化預金のユースケースを積極的に模索している。

リップルとの連携と将来の展望

BNYメロンは、リップルのステーブルコインRLUSDの公式カストディパートナーも務めている。

この事実は、同行が伝統金融とブロックチェーンの交差点に位置していることを示している。

ジャベリン・ストラテジー＆リサーチのジョエル・ヒューゲントブラー仮想通貨アナリストは、トークン化預金の複数の応用可能性を指摘する。

具体的には、特定の条件が満たされた際の流動性の自動解放、日中の借入リスクを低減する24時間体制の資金管理、即時決済によるファンド償還時の取引失敗リスクの削減などが挙げられる。

BNYメロンは最近、ゴールドマン・サックスと提携し、トークン化されたマネー・マーケット・ファンドも顧客に提供している。

ロビン・ビンスCEOは以前、仮想通貨投資に対して他の金融機関ほど積極的ではないと述べていたが、今回の取り組みは規制の枠組みの中で決済インフラを近代化する戦略的な一歩と言える。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。