イーロンマスクのスペースX、ビットコイン保有額10億ドル突破

イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは7日、同社が保有するビットコイン（BTC）の評価額が10億2000万ドルに達したことが明らかになった。

この資産価値の増加は、同日のビットコイン価格が史上最高値となる12万4457ドルまで高騰したことが主な要因だ。

スペースXが最後に仮想通貨の取引を行った2022年半ばの価格から、300%以上の上昇を記録した。

ビットコイン価格高騰とスペースXの資産戦略

データ分析企業アーカム・インテリジェンスによると、スペースXは現在8285BTCを保有している。

両社合計の保有額は24億2000万ドルに達し、ストラテジー社などと並び世界有数のビットコイン保有企業となっている。

スペースXは2022年夏の市場変動で保有量の7割以上を削減したが、その後は長期保有戦略を採用している。

7月のビットコイン移動も売却ではなく、セキュリティと効率を高める管理目的の移転だったと確認されている。

両社の平均取得価格は約3万2000ドルだ。

この事例は、伝統的な資産管理からビットコインを今後、財務資産として組み入れる企業が増加していることを示している。

一部のアナリストは、年末までに価格が20万ドルに達する可能性を指摘している。

ビットコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。