イーサリアム、51%攻撃には強固もオフチェーン資産にリスクか

イーサリアムのオンチェーン資産は、51%攻撃を受けてもバリデーターによる窃盗から保護される.

この強力な保護機能は、オフチェーンのシステムや外部の信頼に依存するシナリオには適用されない.

この警告は、ソラナとのブリッジ構想など、異なるブロックチェーン間の連携が議論される中で発せられた.

イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創設者は26日、ブロックチェーンのセキュリティに関する重要な警告を発した。

同氏は、イーサリアムの基本的なセキュリティ特性として、悪意ある攻撃者がネットワークの51%を支配したとしても、不正なブロックを有効にしたり、利用者の資産を盗んだりすることは不可能であると強調した。

これは、ブロックチェーンの根幹をなす強力な保護機能とされる。

Regular reminder: A key property of a blockchain is that even a 51% attack *cannot make an invalid block valid*. This means even 51% of validators colluding (or hit by a software bug) cannot steal your assets. However, this property does not carry over if you start trusting… — vitalik.eth (@VitalikButerin) October 26, 2025

オンチェーンとオフチェーンのセキュリティ格差

ブテリン氏が特に指摘したのは、オンチェーン（ブロックチェーン上）とオフチェーン（ブロックチェーン外）におけるセキュリティの差異だ。イーサリアムのネットワーク上にある資産は、バリデーターの半数以上が共謀しても、プロトコルの設計上、鉄壁の保護下にある。

しかし、この保護はブロックチェーンの外部には及ばない。利用者が外部のシステムや信頼に依存する場面、例えば特定のクロスチェーンブリッジなどを利用する場合、その外部システムで51%の共謀が発生すれば、利用者は資産を失うリスクに晒される。

イーサリアム本体のセキュリティモデルは、こうした外部での問題に対しては無力であると、同氏は明確に述べた。

この区別は、イーサリアムのセキュリティを基盤とするレイヤー2ソリューションや、異なるブロックチェーン間をつなぐ技術を評価する上で極めて重要となる。

警告の背景にあるクロスチェーンの動向

ブテリン氏がこのタイミングで警告を発した背景には、ブロックチェーン業界全体の動向がある。

最近、競合するブロックチェーンであるソラナ（SOL）のアナトリー・ヤコヴェンコ共同創設者が、ソラナとイーサリアムをつなぐ新たなブリッジ構想を提案した。

この提案は、レイヤー2としてのイーサリアムの市場優位性や、異なるチェーン間の安全な連携方法について、業界内で活発な議論を巻き起こしている。イーサリアムの今後を考える上で、こうしたクロスチェーンのセキュリティモデルは重要な論点だ。

また、a16z Cryptoなどの研究機関は、従来の51%攻撃という枠組みを超え、より複雑な条件下でのブロックチェーンの耐性を分析している。これらの研究は、セキュリティの閾値が単一の指標ではなく、多くの要因に左右されることを示しており、ブテリン氏の警告に学術的な奥行きを与えている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。