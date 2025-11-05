FTSEラッセル、チェーンリンク経由で金融指数オンチェーン化

Key Notes

チェーンリンクとFTSEラッセルが提携し、指数データをブロックチェーン上で初めて公開する.

トークン化資産の普及や、機関投資家による新たな金融商品開発の促進が期待される.

この重要な発表にもかかわらずLINK価格は下落し、市場は短期的なテクニカル要因を注視している.

オラクルプラットフォームのチェーンリンクは4日、世界的な指数プロバイダーであるFTSEラッセルと提携し、同社の指数データをブロックチェーン上で初めて公開すると明かした。

この提携は、チェーンリンクの機関投資家向けデータ公開サービス「DataLink」を通じて実現する。FTSEラッセルが自社の指数データをブロックチェーン上で公開するのは今回が初めてとなる。

FTSEラッセルはロンドン証券取引所グループの子会社だ。同社の指数は、全世界で18兆ドルを超える資産のベンチマークとして採用されている。

機関投資家の参入を促す画期的な提携

今回の提携は、金融機関によるトークン化資産の主流採用を後押しする重要な触媒と位置付けられている。オンチェーンのベンチマークに対する信頼性を高め、機関投資家が新たな規制準拠の金融商品を構築できるようにする狙いだ。

FTSEラッセルのフィオナ・バセットCEOは、「当社の指数データをチェーンリンクの機関投資家向けインフラを用いてオンチェーンで提供できることをうれしく思う」と述べた。さらに、「これはトークン化資産や次世代金融商品の革新を可能にする大きな一歩だ」と期待を示している。

チェーンリンクのセルゲイ・ナザロフ共同創設者も、この統合を業界にとって画期的な瞬間と評価した。世界有数のベンチマークプロバイダーが、機関投資家向けの金融データをブロックチェーン市場へ直接提供できるようになったと強調している。

市場の反応と今後の展望

この重要な発表があった一方で、市場の反応は限定的だった。報道によると、チェーンリンクのネイティブトークンであるLINKの価格は6%下落した。この動きは、ファンダメンタルな提携ニュースよりも、短期的なテクニカル要因が市場で優先されたことを示唆している。

DataLinkは、データ所有者が新たなインフラを構築・維持することなく、データをブロックチェーンへ公開できるターンキーサービスとして設計されている。これにより、FTSEラッセルの指数は24時間365日、複数のブロックチェーン上で利用可能になる。

今回の提携は、オフチェーンの金融ベンチマークとオンチェーンの革新を結びつけることで、新たな市場と金融商品の創出を促進すると期待される。この動きは、他の伝統的な金融機関が追随する先例となる可能性を秘めている。

