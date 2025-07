コインベース、米国で永久先物取引を開始｜規制クリアで新時代へ

大手暗号資産(仮想通貨)取引所のコインベースは21日、米国ユーザー向けに永久先物の合法的な取引を開始した。

このサービスは、米商品先物取引委員会の規制下にある子会社、Coinbase Financial Markets(CFM)を通じて提供される。これまで規制上の障壁により、米国のトレーダーは国内で永久先物を利用できなかった。今回の動きは、市場における大きな転換点となる。

The wait is over – Perpetual futures have arrived in the U.S.

→ No monthly expirations

→ Trade with up to 10x leverage

→ Fees as low as 0.02%

Now you can trade perpetual-style futures on Coinbase Financial Markets, a secure and CFTC-regulated platform. pic.twitter.com/627ZOPTTzG

— Coinbase Futures (@cbFutures) July 21, 2025