日本初｜CoinTradeStakeでBNBのステーキング提供が開始

Key Notes

マーキュリーがCoinTradeStakeでBNBのステーキングを開始した.

国内の仮想通貨交換業者としてBNBのステーキング提供は初となる.

アプリからの簡単な申し込みで報酬を獲得できる仕組みを提供する.

暗号資産（仮想通貨）企業マーキュリーは20日、同社が運営する「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」でバイナンスコイン（BNB）の取り扱いを開始した。

同社によると、国内の仮想通貨交換業者としてBNBのステーキングサービスを提供するのは日本初となる。

国内初のBNBステーキング提供

CoinTradeStakeは、ユーザーがアプリから申し込むだけでステーキング報酬を得られるサービスだ。複雑なバリデーターの運用をユーザー自身が行う必要がなく、手軽に参加できる点が特徴となっている。

今回の追加により、同サービスでのステーキング対応銘柄は全15種類に拡大した。

なお、取引所である「CoinTrade（コイントレード）」全体では、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）をはじめ25種類の銘柄を取り扱っている。

BNBは、バイナンスが発行したBNBチェーンエコシステムのネイティブトークンだ。ネットワーク内の取引手数料やガバナンス、各種分散型金融などで広く利用されている。

マーキュリーは2025年6月にCoinTradeでBNBの現物取引を開始していた。当時からステーキングの導入を計画しており、今回その方針を実現した形だ。

次世代の資産運用としての仮想通貨

マーキュリーは仮想通貨を次世代の資産運用と位置づけている。単なる現物の保有にとどまらず、ユーザーが収益を得るための多様な選択肢を提供することを目指している。

2022年7月のCoinTradeStake開始以降、同社は着実にサービスを拡充してきた。

BNBは世界的に高い知名度と流動性を誇る銘柄だ。国内の規制下でグローバルなエコシステムに参加したいと考える投資家にとって、魅力的な選択肢となる。

国内でステーキングが可能になることで、海外プラットフォームを利用していたユーザーの取り込みも期待される。

サービスは日本の法律に基づく登録業者として提供される。社内の厳格なリスク評価や技術的な統合を経て、国内の規制ガイドラインに沿った形で実現した。

ユーザーはCoinTradeのアプリを通じて簡単にステーキングに申し込むことができる。集められたBNBは同社がまとめて運用し、規定に従って報酬が分配される仕組みだ。

初回のステーキング報酬は、2026年7月中旬頃に付与される予定となっている。

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