日本初、クレカポイントをステーブルコインJPYCへ交換可能に

Key Notes

三井住友トラストクラブなど3社が、クレカポイントをJPYCに交換するサービスを発表した.

日本初の取り組みであり、専用ウォレットを通じてWeb3サービスなどで利用可能になる.

6月1日からサービスを開始し、普及を後押しするポイントバックキャンペーンも実施される .

三井住友トラストクラブとJPYC、HashPortの3社は26日、クレジットカードのポイントを日本円ステーブルコインに交換できるサービスの開始を発表した。

日本初のポイント交換サービス

三井住友トラストクラブが発行するダイナースクラブカードとTRUST CLUBカードの利用者は、獲得したリワードポイントを日本円ステーブルコインのJPYCに交換できるようになる。

クレジットカードのポイントを直接ステーブルコインに交換する仕組みは、日本で初めての試みだ。新サービスは、6月1日から提供される。

ユーザーは既存のポイント交換手順を利用し、HashPort（ハッシュポート）が提供する専用ウォレットを通じてJPYCを受け取る

受け取ったステーブルコインは、対応するWeb3サービスや提携先での決済に利用できる。

将来的には、ビットコインなどの主要な暗号資産との交換機能も検討されている。日常的なカード利用で貯まったポイントを、柔軟性の高いデジタル資産として活用する道が開かれた。

今回の取り組みは、暗号資産（仮想通貨）に馴染みのない一般消費者にとって、新たな技術に触れる入り口となる。ポイントの有効期限切れを防ぎ、利用用途を広げることで、顧客満足度の向上も期待されている。

各社はそれぞれの強みを生かし、デジタル資産の普及に向けた協業を進めている状況だ。

ステーブルコインの社会実装が加速

日本国内では法整備が進み、ステーブルコインの実証実験から本格的な社会実装へと移行する動きが活発化している。

JPYCは日本円に連動する前払式支払手段として発行されており、既存の決済サービスのルールを遵守しながら運用されている。

今回の提携は、伝統的なクレジットカードのロイヤルティプログラムとブロックチェーン技術を結びつける重要な一歩だ。イーサリアムなどのパブリックチェーンを活用したサービス展開も視野に入れている。

三井住友トラストクラブは、Web3に特化した交換オプションを追加することで、自社カードの差別化を図っている。

一方のJPYCは、実社会での利用ケースを増やし、ステーブルコインの流通量を拡大する狙いがある。ハッシュポートも自社ウォレットの普及を通じて、一般消費者のWeb3市場への参加を後押しする構えだ。

サービスの開始に合わせて、6月1日から11月30日まで特別なキャンペーンが実施される。参加したユーザーには、翌年1月中旬にポイントバックの特典が付与される予定だ。

金融機関やカード発行会社の間でトークン化された資金への関心が高まる中、今回の事例は業界全体に影響を与える可能性がある。

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