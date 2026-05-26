テザー社、新ステーブルコイン発行へ｜ジョージア政府と連携

Key Notes

テザーはジョージア政府の支援を受け、法定通貨ラリに裏付けられたステーブルコイン「GEL₮」の立ち上げ計画を発表した.

GEL₮は取引コストの削減や即時決済、プログラム可能な決済を可能にし、デジタル決済の普及やフィンテック開発を支援する.

ジョージアではステーブルコインに関する法整備が進んでおり、明確な規制枠組みが今回の発行計画を後押ししている .

暗号資産（仮想通貨）企業大手のTether（テザー）は25日、ジョージア政府の支援を受け、新たなステーブルコインの立ち上げ計画を発表した。

ジョージア・ラリに連動するステーブルコイン「GEL₮」

新たに発行が計画されているトークンは「GEL₮」と呼ばれ、ジョージアの法定通貨「ジョージア・ラリ」をデジタル上で表すものとして機能する。

このステーブルコインの目的は、従来の金融システムにおける取引コストの削減や、ほぼ瞬時の決済を可能にすることだ。

また、条件に応じて資金を自動で移動できるプログラム可能な決済にも対応し、デジタル上の価値移転を大きく改善することが期待されている。

テザーとジョージア政府は、官民が連携して国家通貨をデジタル資産インフラに統合する取り組みを積極的に進めている。

このプロジェクトは、国境を越えた商業活動の円滑化やフィンテック分野の開発、デジタル決済の普及を後押しする狙いがある。仮想通貨の技術を法定通貨に応用することで、経済活動の効率化を図る構えだ。

さらに、ビットコインなどの主要な仮想通貨との相互運用性も視野に入れている。

現時点では立ち上げの初期計画段階にあり、具体的な発行形態は確定していない。準備金の構造やガバナンスモデル、償還の仕組み、正式なローンチ時期などの詳細については、後日改めて公開される予定だ。

将来的なスマートコントラクトの活用に向けて、イーサリアムの技術動向も注視しているという。

法整備が進むジョージアの仮想通貨市場

今回のGEL₮発行計画の背景には、ジョージアにおける仮想通貨関連の法整備の急速な進展がある。

同国は現在、デジタル資産および決済用ステーブルコインに関する規制枠組みの構築を進めている。

この枠組みは、準備金の適切な管理やユーザーの償還権の保護、発行者に対する厳格な監督、マネーロンダリング対策（AML）の遵守などを網羅している。

11日には、新たな規制の基盤となる「ジョージア決済ステーブルコイン法」が制定された。この法律は、決済用ステーブルコインに関する連邦レベルの枠組みである「GENIUS法」と州法を適合させるために設計された。

ライセンスの取得要件や監督体制、準備金と償還に関する厳格なルール、コンプライアンス義務などが明確に定められている。

このような明確な規制の方向性が、ラリに裏付けられた新しいトークンの発行を後押しする大きな要因となっている。

透明性の高いルールが整備されたことで、ジョージアはステーブルコインの発行や運用において、より実用的で安全な管轄区域としての地位を確立しつつある。

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