仮想通貨業界CEOらが米上院と対話へ｜市場構造法案を協議

暗号資産（仮想通貨）業界の幹部らが10月22日、米上院民主党と非公開会合を開き、停滞する市場構造法案について協議する.

この動きは、DeFi規制案を巡る対立で超党派の進展が頓挫したことを受けたものだ.

会合ではSECとCFTCの管轄権、DeFi監督、ステーブルコイン、税制の4分野が主要議題となる見込み.

米上院民主党と暗号資産（仮想通貨）業界の幹部らは10月22日、市場構造法案を巡る非公開の円卓会議を開催する。

この会合はニューヨーク州のキルステン・ジリブランド上院議員が主導し、停滞する規制議論の再活性化を目的としている。

出席者には大手取引所コインベースのブライアン・アームストロング氏、ブロックチェーンオラクルを提供するチェーンリンクのセルゲイ・ナザロフ氏、投資運用企業ギャラクシーデジタルのマイク・ノヴォグラッツ氏など、業界の主要人物が名を連ねる。

リップル、サークル、ユニスワップ、ソラナ政策研究所、a16z Cryptoなどの仮想通貨関連企業も参加を予定しており、業界の幅広い立場が反映される形となる。

ジリブランド議員は過去にも仮想通貨関連法案を共同提出しており、今回の会議は議会と業界の関係再構築に向けた新たな一歩とされる。

🚨SCOOP: These crypto C-suites are expected to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation and the path forward: 📌Coinbase CEO @brian_armstrong

📌Chainlink CEO @SergeyNazarov

📌Galaxy CEO @novogratz

📌Kraken CEO… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 20, 2025

法案停滞の背景と業界の懸念

この円卓会議は、議会で仮想通貨関連法案を停滞させている深刻な政治的膠着状態に対応して組織された。

業界関係者の直接的な発言によると、下院でのCLARITY法に関する最近の超党派の進展は、リークされた民主党のDeFi規制案が業界の強い反発を招いたことで損なわれた。

批評家らは、この提案がDeFiを殺し、規制の不確実性を生むと主張した。この背景には、DeFiの基盤となっているブロックチェーンとは何かという根本的な理解が、政策立案者と業界の間で共有されていないという問題もある。

コインベースのアームストロングCEOは以前の草案について、「政策立案者は技術を本当に理解していない」と指摘している。

a16z Cryptoのジェニングス法律顧問も、米国の確固たる規制の枠組みがなければ、イノベーションは「ルールがより明確な欧州やアジアに移行する可能性が高い」と強調。業界は、明確な規制がなければイノベーションが他国に流出することへの懸念を表明している。

この会合のタイミングは、10月1日から始まった米国政府機関の閉鎖が3週目に入る時期と重なる。

予算以外の問題で議会の生産性を示す政治的圧力が高まる中、上院民主党はこの会合を利用して業界の意見に耳を傾ける姿勢を示し、共和党との交渉決裂後の超党派合意の再構築を目指す。

協議の焦点と今後の展望

円卓会議では、これまでの法整備を妨げてきた4つの重要な規制分野に焦点が当てられる見込みだ。具体的には、SECとCFTCのデジタル資産に対する管轄権に関する市場構造の明確化、DeFiの監督枠組み、ステーブルコインの規制基準、そして税制の枠組みとされる。

デジタル資産にはビットコインやイーサリアムだけでなく、多様なアルトコインも含まれており、それぞれの特性に応じた規制が求められる。

ジリブランド議員の事務所は、2025年の会期末が近づく中、消費者保護と金融の安定を確保しつつ、イノベーションを促進するバランスの取れた監督体制を確立する緊急性を強調している。

業界代表者らは、最近の政治的緊張を考えると期待は控えめながらも、この会合を政府と仮想通貨エコシステムの信頼再構築に向けた建設的な一歩と見なしている。今回の会合は、2025年7月のCLARITY法案の下院通過以来、最も包括的な官民対話の一つとなる。

欧州やアジアの潜在的な競合他社がブロックチェーン革新に有利な立場を固める前に、米国が明確な規制パラメータを確立する必要があるとの圧力が高まっている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。