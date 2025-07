DeFiディベロップメント、ソラナ保有量が99万9999枚に到達

ナスダック上場の暗号資産(仮想通貨)企業DeFiディベロップメントは21日、ソラナ(SOL)の保有量が99万9999枚に達したことを明らかにした。

これは同社のソラナを中心とした独自の財務戦略の一環であり、上場企業として異例の取り組みとして注目されている。

1/ 🚨 JUST 1 $SOL TO GO…

That's right, DeFi Dev Corp. now holds 999,999 $SOL on our balance sheet after raising $19M from our Equity Line.

$192M of SOL stacked. Staked. Compounding. Onchain.

Who is ready for us to accumulate the next 1,000,001 $SOL?! pic.twitter.com/K2B6ZxJIId

— DeFi Dev Corp. (@defidevcorp) July 21, 2025