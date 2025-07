米ストラテジー、仮想通貨戦略強化へ｜500万株のIPO計画を公表

世界最大のビットコイン(BTC)保有企業である米ストラテジー社は21日、STRC変動金利A種永久優先株式500万株の新規株式公開(IPO)計画を明らかにした。

このIPOは1933年証券法に基づいて申請されており、価格決定後、速やかに決済が行われる見通しだ。同社は今回の資金調達を通じて、企業の暗号資産(仮想通貨)戦略における次のステージに踏み出す意向を示している。

Strategy is offering $STRC (“Stretch”), a new Perpetual Preferred Stock via IPO, to select investors. $MSTR pic.twitter.com/cu05XTylMX

— Strategy (@Strategy) July 21, 2025