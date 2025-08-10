DWPマネジメント、リップルで2億ドル調達しクジラの信頼示す

Key Notes

DWPマネジメントは、4月以降に約2億ドルを調達し、全ての現物出資がXRPで行われた.

リップル社とSECの訴訟解決による規制上の不確実性の解消があり、機関投資家の信頼が高まった.

XRPが投機対象から専門的な資産運用のための正当な資産クラスへと移行していることを示している.

デジタル資産運用会社DWPマネジメントは8日、4月以降にファンド戦略全体で約2億ドルの資金調達を実施し、全ての現物出資がリップル（XRP）で行われたと明らかにした。

この現物出資による調達は、暗号資産（仮想通貨）市場における機関投資家の信頼拡大を示す重要な指標となっている。

同社のマックス・カーン最高経営責任者は、今回の成果について「多様なポートフォリオにおけるデジタル資産の役割拡大を示すもの」と述べている。

同社は適格投資家向けのプライベートファンドを運営し、現物デジタル資産の直接拠出を受け入れる構造を確立している。

