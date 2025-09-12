中国MOGU、最大2000万ドルの仮想通貨購入計画を公開

Key Notes

中国のファッションEC大手MOGUが、最大2000万ドルをビットコイン、イーサリアム、ソラナに投資する計画を公開した.

この投資は、財務資産の多様化と、次世代のAIを活用した消費者体験の構築に向けた戦略的な動きと位置づけられている.

発表後、MOGUの株価は一時155%以上急騰し、市場から大きな注目を集めた.

中国のオンラインファッションプラットフォームMOGUは10日、最大2000万ドルを暗号資産（仮想通貨）に戦略的に割り当てる計画を承認した。

この投資は主にビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）および関連する証券や金融商品に焦点を当てるという。

米証券取引委員会（SEC）への公式提出書類によると、同社の取締役会は9日にこの戦略的割り当てを承認した。

チェン・チー会長には購入の時期と規模を決定する権限が明確に与えられている。

同社はこの取り組みを財務資産を多様化するための戦略的な動きと説明し、将来の技術開発に備える姿勢を示した。

AIとブロックチェーンの融合を見据えた戦略

この発表は、同社が2025年度の年次報告書を提出した直後に行われた。

2025年3月31日までの6ヶ月間の未監査決算では、総収益は前年同期比3%増の約16億1300万円相当の7940万人民元となった。

しかし、ライブ配信関連の総流通額が同期間に約29%減の21億人民元に落ち込むなど、中核事業の大幅な縮小も見られる。

取締役会は、ブロックチェーンとデジタル金融が、次世代のAIを活用した消費者体験の構築に役割を果たす可能性があるという戦略的ビジョンを掲げている。

今回の仮想通貨市場への参入は、このビジョンが大きく影響した決定だ。

この動きは、先進技術を事業モデルに統合するための同社の長期的変革努力と一致するものだ。

同社は、2020年にビットコインへの投資を開始したストラテジー社が切り開いた戦略的道を歩んでいるように見える。

主要事業におけるGMVが29.1%減少するなど、既存のビジネスモデルへの市場圧力が、この多様化戦略を推進する主要因となっているようだ。

経営陣は、仮想通貨を単なる財務資産としてではなく、将来のAIを活用した消費者体験を開発するための不可欠な要素と見なしている。

複数の上場企業がバランスシートの多様化やインフレヘッジ目的で仮想通貨投資を模索する現在の市場環境が、この戦略的転換に有利な背景を作り出している。

特に、ビットコインと並んで主要な投資対象とされているイーサリアムは、スマートコントラクト機能により多くのアプリケーションで活用されている。

株価急騰と市場の反応

2025年9月10日の発表後、MOGUの株価は著しい変動と成長を見せた。

複数の金融メディアが劇的な上昇を報じており、ベンジンガは株価が120%以上上昇し5.51ドルで取引されたと記録した。

また、AInvestはニュースリリース後に76%急騰し4.40ドルになったと報じ、TipRanksは仮想通貨投資計画により株価が155%急騰し、約4年ぶりの高値を付けたと指摘した。

この投資資金は、公式声明で余剰現金の使用が示されている通り、同社の既存の現金準備から拠出される。

MOGUの投資家向け広報では、この動きが次世代AI製品の運用能力を強化することを目的としていると強調されている。

仮想通貨戦略を技術革新の目標に直接結びつけている。

発表のタイミングは2025年度の決算発表と重なっており、財務再編と技術的な再配置の両方を含む包括的な戦略転換を示唆している。

MOGUのインベスターリレーションズ担当者であるチー・フェン氏などが、この戦略的取り組みに関する投資家やメディアからの問い合わせの公式窓口として指定されている。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。