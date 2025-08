ゲームスクエア、ETH1000万ドル追加購入｜総保有量は1.5万枚に

上場企業のゲームスクエア・ホールディングスは4日、1000万ドル相当のイーサリアム(ETH)を追加購入したと明らかにした。今回の購入で新たに2717 ETHを取得し、同社の総保有量は1万5630 ETHに達した。

今回の購入はイーサリアムから得た収益でまかなわれており、外部資本は不使用。同社は2025年7月に1億ドル規模の財務戦略を発表しており、暗号資産(仮想通貨)を活用した資産管理フレーム構築を目指している。

7月にはすでに500万ドル分のイーサリアムを購入済みで、その後7000万ドルの公募も実施している。

GameSquare has purchased an additional 2,717 of Ethereum for $10 million, increasing treasury holdings to 15,630.07 ETH.

