ジェミニ、EUでXRP無期限先物開始｜最大100倍レバレッジ

Key Notes

ジェミニがEUの利用者向けに、最大100倍のレバレッジをかけたXRP無期限先物取引を開始した.

このサービスはマルタ金融サービス庁の認可を受け、EUのMiCA規制に準拠して提供される.

XRPのデリバティブ市場における高い需要に応え、規制に準拠した取引所としての地位を固める狙いがある.

暗号資産（仮想通貨）取引所のジェミニは5日、EUの利用者向けにリップル（XRP）の無期限先物取引を開始した。このサービスは、マルタ金融サービス庁から認可を受けた同社のマルタ法人「Intergalactic EU Artemis Ltd.」を通じて提供される。

公式発表によると、利用者は 最大100倍のレバレッジをかけてリップルのロングまたはショートポジションを保有できる。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）に続き、同社のEU向けデリバティブ商品としては4番目の資産となる。

決済はUSDCで行われ、満期がないため、証拠金要件を満たす限りポジションを維持できるのが特徴だ。

MiCA準拠で高まる欧州での存在感

今回のXRP無期限先物の導入は、デリバティブ市場における同銘柄の大きな存在感を背景にしている。報告によると、XRPのデリバティブ出来高は131億8000万ドル、建玉は33億5000万ドルに達しており、世界で最も取引されるデジタル資産の一つである。

ジェミニはこの動きを通じて、EUの規制に準拠したレバレッジ取引の需要に応える。同社は、EUの仮想通貨市場規制（MiCA）の下で規制を遵守する代替的な取引所としての地位を確立しようとしている。

ジェミニ・ヨーロッパのマーク・ジェニングスCEOは、「直感的で安全なプラットフォームで、多様な商品を提供する数少ない欧州の仮想通貨取引所の一つになる」と述べ、リスク管理された金融商品へのアクセスを広げる使命を強調した。

経験豊富なトレーダー向けのリスク管理機能

ジェミニは、新たなデリバティブ商品の提供にあたり、リスク管理機能も導入している。利用者はクロス担保機能により、ジェミニの現物口座にある資産を無期限先物取引の資金として利用できる。

同社は、レバレッジ商品は高いボラティリティを伴うため、経験豊富なトレーダー向けの高リスク商品であり、すべての利用者に適しているわけではないと注意を促している。決済にはステーブルコインであるUSDCが使用され、安定した決済通貨によってポジション管理が簡素化される。

このサービスは、EUの規制に従って地理的な制限が設けられており、現地の法律で許可されている国でのみ利用可能だ。この展開により、ジェミニは規制不確実性でXRPを上場廃止した競合の空白を埋め、規制対応のXRPデリバティブを提供する数少ない米国拠点の仮想通貨取引所となる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。