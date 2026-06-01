グーグル社員がポリーマーケットで不正利益か、米司法省が起訴

Key Notes

米司法省は、予測市場ポリマーケットで不正利益を得たグーグル社員を起訴した.

非公開の検索トレンドデータを悪用し、約1億9080万円の利益を得た疑いがある.

米当局は仮想通貨ベースの予測市場に対しても、市場の健全性ルールを適用する姿勢を示している.

米司法省は5月27日、暗号資産（仮想通貨）ベースの予測市場で不正な取引を行ったとして、グーグルのソフトウェアエンジニアを起訴した。

予測市場ポリーマーケットで取引

起訴されたのは、スイスに居住するミケーレ・スパニュオーロ被告だ。同被告は偽名を使用し、予測市場ポリマーケットで取引を行っていた。

商品詐欺や通信詐欺、マネーロンダリングの罪に問われている。

訴状によると、同被告は2025年10月から12月にかけて、グーグルの社内ツールにアクセスできる立場を悪用した。一般公開前の2025年版「今年の検索トレンド」に関する非公開情報を取得したとされる。

この情報を基に、検索トレンドに関連するポリマーケットの契約で大規模な取引を行っていた。

非公開データを悪用した手口

同被告は「今年グーグルで最も検索された人物」などの契約に対し、極めて高い精度で予測を的中させた。この期間中に、社内情報に関連する市場で約275万4092ドルを投じたとされている。

グーグルが公式にデータを発表して市場が確定した後、約120万ドルの利益を得た疑いがある。

米商品先物取引委員会（CFTC）も同日、民事制裁を求める訴訟を起こした。CFTCは、非公開データを利用したポリマーケットでの取引が商品取引法に違反すると指摘している。

不正利益の返還や罰金、取引禁止などを求めている。

新興市場への規制強化

ポリマーケットは、現実世界の出来事やランキングなどの結果に基づいて配当が決まる仕組みを持つ。当局は、こうした市場での内部情報の利用を、伝統的な金融市場におけるインサイダー取引と同様に見なしている。

企業統治の観点からも、特権的なデータアクセス権を持つ従業員の監視体制が問われている。検察当局は、同被告が雇用主に対する信頼と信義則に違反したと指摘した。

機密のビジネス情報を私的利益のために流用したと非難している。

同被告はすべての罪で有罪となり、連続した刑期が科された場合、最大で50年の禁錮刑に直面する可能性がある。現在、裁判の日程や最終的な処分は発表されていない。

当局は引き続き、機密情報を悪用した予測市場での不正行為に対して監視を強めていく方針だ。

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