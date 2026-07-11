片山さつき担当相、仮想通貨ETF解禁の検討表明

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片山さつき金融・金融サービス担当相が、国内での仮想通貨ETF解禁に向けた検討方針を明らかにした.

2026年からの金商法移行に伴い、仮想通貨が金融商品として扱われ、ETFの認可が可能になる見通しだ.

国内の主要証券会社も参入準備を進める一方、ハッキング対策など投資家保護の枠組み構築が課題となる.

片山さつき金融・金融サービス担当相は10日、国内での暗号資産（仮想通貨）を裏付けとするETFの解禁に向けた検討を進める方針を明らかにした。

海外で普及が進む仮想通貨ETFの現状と国内の動向

同氏は金融情報サービス大手のQUICK（クイック）が主催するセミナーに登壇した。その基調講演の中で、仮想通貨ETFの国内上場と取引を可能にするための規制整備を進めると語った。

米国をはじめとする海外市場では、すでにビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）のETFが急速に拡大している。

海外の投資家は、これらの商品をインフレヘッジや資産分散の手段として積極的に活用している。株式とは異なる値動きをする資産として、ポートフォリオに組み込む動きが一般的になりつつある。

また、高速な処理能力を誇るソラナ（SOL）などのアルトコインに対する機関投資家の関心も高まっている。

同氏はこうした国際的な潮流を踏まえ、日本でも投資家が安心して取引できる環境を構築する必要があると強調した。

政府の動きに呼応するように、国内の証券業界もすでに具体的な準備を進めている。

SBI証券や楽天証券などの主要ネット証券は、関連商品の販売に意欲を見せている。さらに、野村證券や大和証券といった大手証券会社も、制度の詳細が固まり次第、仮想通貨ETF市場への参入を検討している状況だ。

金融商品取引法への移行と今後の課題

この政策方針の背景には、2026年から始まる仮想通貨規制の大きな転換がある。仮想通貨は今後、金融商品取引法（金商法）の枠組みに移行する予定だ。

株式や債券と同じような金融商品として明確に位置付けられ、ETFの認可が原則として可能になる。

この法改正に伴い、インサイダー取引規制の導入や市場ルールの整備が進められる。

さらに、仮想通貨の利益に対する20%の申告分離課税の導入も包括的な改革案に含まれている。税制面での不透明感が払拭されれば、伝統的な金融市場からの資金流入がさらに加速する可能性がある。

一方で、投資家保護とリスク管理の徹底は避けて通れない重要な課題だ。同氏は、安全な取引環境を構築するためには、ハッキング対策や資産管理の仕組みを強化する必要があると指摘した。

日本をデジタル資産のハブとして成長させるため、イノベーションの促進と投資家保護のバランスを取る慎重な制度設計が求められている。

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