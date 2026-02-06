BTCとゴールド、仮想通貨はおすすめ投資先になりえるか？大手銀が分析

米金融大手JPモルガンは5日、長期的な視点でビットコイン（BTC）が金（ゴールド）よりも魅力的な資産になったと分析した。

同社のグローバル市場戦略チームは、ビットコインとゴールドのボラティリティ（価格変動率）比率が約1.5倍まで低下したと指摘。これは歴史的な低水準であり、リスク調整後の観点からビットコインの評価が高まったことを意味する。

従来の分析では、ビットコインはゴールドに比べて価格変動が激しいことが課題とされていた。しかし、昨今の市場環境の変化により、その差が急速に縮小しているという。

ビットコイン26万ドル到達予測

この分析に基づき、同社はビットコインの理論的な長期目標価格を26万6000ドルに設定した。

これは、民間部門のゴールド保有額である約8兆ドルに匹敵する規模を想定したものだ。

一方で、足元の市場環境は対照的な動きを見せている。2025年10月以降、ゴールド価格が約60％上昇したのに対し、ビットコインはピーク時から約50％下落した。

ゴールドの急騰は地政学的リスクや中央銀行による買い増しが要因だが、これに伴いゴールド自体のボラティリティも上昇した。

結果として、相対的にビットコインがおすすめの仮想通貨として浮上した形だ。

生産コスト割れと今後のビットコインの見通し

レポートでは、現在のビットコイン価格が推定生産コストである8万7000ドルを下回っている点にも言及した。これはマイナーの収益性を圧迫し、ネットワークの安定性に影響を与える可能性がある水準だ。

また、現物ETF（上場投資信託）からの資金流出や、仮想通貨プロジェクトでのハッキング被害などが市場心理を冷え込ませている。

しかし、同社は過去の暴落局面に比べてポジションの清算は限定的であると分析。

JPモルガンは、提示した目標価格について「短期的には非現実的」としつつも、長期的には達成可能な水準だとしている。規制環境の整備が進めば、機関投資家の資金が再び流入する可能性があると結んだ。

ビットコイン経済圏の拡張と新たなおすすめ仮想通貨

JPモルガンが指摘するように、ビットコインが長期的な資産としての地位を確立していく中で、そのネットワーク機能を拡張する技術への注目も急速に高まっている。

一例として、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら、取引速度やコストの問題を解決しようとするレイヤー2ソリューションは、次なる成長分野として投資家の熱視線を集めている。

そうした中で、ビットコインとソラナの技術的利点を融合させたプロジェクトとしてBitcoin Hyper（HYPER）が話題を呼んでいる。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2として機能し、ソラナ仮想マシン（SVM）アーキテクチャを採用することで、毎秒5万トランザクション以上という圧倒的な処理能力を目指している。

このプロジェクトは、単なる決済手段にとどまらず、ステーキングやDeFiをビットコインエコシステムに直接導入することを掲げている。

現在、HYPERはプレセール段階にあり、すでに3100万ドルを超える資金調達に成功している。

さらに、プレセール期間中に提供される高いステーキング報酬が提供されている。

市場では、2026年に向けて大手取引所への上場観測も浮上しており、現在の約0.000042ドルという低価格帯は、将来的な成長を見越したエントリーポイントとして注目されている。

ビットコインの長期的な価格上昇シナリオと並行して、その機能を拡張するBitcoin Hyperのような革新的なプロジェクトは、ポートフォリオの多様化を図る投資家にとって魅力的な選択肢となるかもしれない。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。