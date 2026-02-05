プレセールで1300万ドル超か｜qONEが仮想通貨弱気相場で注目

This content is provided by a sponsor

弱気相場は、実体のあるプロジェクトとそうでないものを明確に区別します。

qONE（qONE）は、米国国立標準技術研究所（NIST）承認の暗号技術と3つの米国特許に裏打ちされた初の量子耐性トークンとして、Hyperliquid上でローンチされます。

2月5日開始のプレセールには、すでに1300万ドルを超える登録関心が集まっています。

なぜ弱気相場でqONEが注目されるのか

市場低迷期には実用性のあるインフラプロジェクトに関心が集まる傾向があります。

量子コンピュータは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の暗号化を解読する能力を持つとされ、この瞬間は「Q-Day」と呼ばれています。

専門家は2030年以前、早ければ2028年にも到来すると予測しており、現在4兆ドルを超える暗号資産（仮想通貨）市場のほとんどがこの脅威に無防備な状態です。

qONEは日立製作所、PwC、Thales、CGIといった世界的企業によって検証された技術を採用しており、理論段階のプロジェクトとは一線を画しています。

特許取得済みのIronCAP™技術

qONEの基盤となるのは、NISTの量子耐性基準を満たす耐量子暗号エンジン「IronCAP™」です。

qLABSは量子安全ブロックチェーン実装をカバーする2つの米国特許（第11,271,715号、第11,669,833号）を取得し、さらに1件を出願中。

これらの特許は、ほとんどの暗号資産プロジェクトが確保し得ない法的保護をqONEに与えています。

耐量子暗号市場は2024年の3億200万ドルから2029年には18億ドルに拡大すると予測されています。

qONEトークンはHyperliquid上初の量子耐性資産として機能し、格子ベースのアルゴリズムを採用しています。

Quantum-Sigウォレット技術は従来型と量子耐性の2つの署名を必要とし、イーサリアム、ハイパーリキッド（HYPE）、USDT、USDCは従来の暗号化が破られても安全に保たれる設計です。

qONEセキュリティプロトコルはゼロ知識証明を使用して量子耐性取引を検証し、ネットワーク速度を維持しながら強力なセキュリティを実現します。

プレセールの構造と参加方法

qONEのプレセールは2月5日午後2時（UTC）に2つの同時ラウンドで開始。

パブリックセールでは評価額1000万ドルで20万ドル分が割り当てられ即座にロック解除。

コミュニティラウンドは評価額800万ドルで最大36万ドル分が提供され、15%がローンチ時リリース、残りは12ヶ月で権利確定します。

参加上限は1ウォレットあたり5万ドル。合計56万ドルの割り当てに対し事前登録関心が1300万ドルを超えており、早期完了が予想されます。

qONEは量子要素認証の有効化や取引検証の手数料支払いに使用されます。

B2Bクライアントは一括検証能力の購入に、開発者はプロトコルアクセスのステーキングに利用。

トークン保有者はガバナンス投票権も持ちます。

qONEは2028年までに上位スマートコントラクト資産の2%、200億ドル相当の保護を目標としています。

主要カストディアンや取引所との統合発表も予定されており、弱気相場の中でも着実に前進するqONEから目が離せません。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。