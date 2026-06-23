LINE NEXT、ステーブルコイン関連ミニアプリ「Unifi mini」発表

Key Notes

LINE NEXTが日本市場向けにステーブルコインサービス「Unifi mini」をリリース.

LINEアプリ内で完結するミニアプリとして提供され、初心者でも簡単に利用可能.

将来的には決済や送金、多様なWeb3サービスへの入り口となることが期待される.

LINE NEXTは22日、日本市場向けにステーブルコインを活用した新たなフィンテックサービス「Unifi mini」をリリースした。

LINEアプリ内で完結する新サービス

LINE NEXTが提供する「Unifi mini」は、LINEのメッセージアプリ内で直接利用できるミニアプリとして開発された。ユーザーは専用のウォレットアプリを別途インストールする必要がない。

使い慣れたチャット画面からステーブルコインを利用した金融サービスにアクセスできる。

LINE NEXT Launches 'Unifi mini' as a LINE Mini App in Japan 🎉 LINE NEXT has launched Unifi mini, a stablecoin-based fintech service available as a LINE Mini App on the LINE app in Japan. Users can access it instantly with their existing LINE account — no separate app… pic.twitter.com/T8jEWVuoJA — Unifi (@unifi_x) June 22, 2026

このサービスは、同社がKaia DLT Foundationと共同で進める「Project Unify」の一環として展開されている。

米ドルや日本円、タイバーツなどアジア各国の法定通貨に連動するステーブルコインを集約し、決済や送金、Web3サービスをシームレスにつなぐことを目指している。

日本の厳格な消費者保護ルールや規制環境に配慮し、まずは送受信などの基本的な機能を中心に提供される見込みだ。複雑なブロックチェーンの仕組みを意識させない設計となっており、初心者でも直感的に操作できる点が大きな特徴となっている。

既存のライセンスを取得したエコシステムに統合される形で提供されるため、安全性の高いフィンテックサービスとして位置づけられている。

巨大なユーザー基盤と今後の展望

LINEは日本を含むアジア圏で約2億人の月間アクティブユーザーを抱えており、この巨大な顧客基盤が新サービスの強力な推進力となる。

ミニアプリとして提供することで導入のハードルを大幅に下げ、仮想通貨に馴染みのない層でも簡単にWeb3の世界へ参入できる環境を整える狙いがある。

従来のUnifiウォレットでは、既存のSNSアカウントを用いた簡単な登録や、国境を越えた送金機能などが評価されてきた。

メッセージを通じたステーブルコインの送金や、国内外の店舗での決済機能など、実用的な用途が段階的に拡充されていく予定だ。

今後、国内の規制環境がさらに整備されれば、分散型金融（DeFi）のような利回り提供やNFTなど、より幅広い機能が追加される可能性がある。

最終的には100以上のWeb3アプリケーションへの入り口として機能し、日常的な決済手段としての普及が期待されている。

国境を越えた決済の摩擦を解消し、アジア全体をつなぐ巨大な金融プラットフォームへと成長していくのか、今後の展開に注目が集まる。

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