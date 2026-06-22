予測市場KalshiがIPO協議開始、年収益は20億ドル超え

Key Notes

予測市場プラットフォームのカルシが投資銀行とIPOに向けた初期協議を開始した.

スポーツ関連の取引が好調で、年換算収益は20億ドルを突破した.

3月の資金調達で評価額は220億ドルに達したが、上場は2027年以降になる可能性がある.

予測市場プラットフォームを展開するKalshiは18日、新規株式公開（IPO）に向けた初期段階の協議を投資銀行と開始したと報じられた。

収益急増とスポーツ市場の牽引

報道によると、同社の年換算収益は20億ドルを突破した。この急激な収益増加の背景には、スポーツ関連の契約取引が活発に行われていることがある。

現実世界のイベント結果を予測する市場において、利用者の関心が急速に高まっている。

Kalshiは、ブロックチェーン技術を活用し、規制当局の認可を受けた予測市場プラットフォームとして広く知られている。利用者は現実の出来事に関連する契約を安全に取引できる。

同社は自らを、この分野で最初の規制された取引所と位置づけており、信頼性の高さをアピールしている。

大規模なスポーツ大会やイベント主導の市場における強力な取引活動が、同社の成長を大きく牽引した。複数の報道機関が、取引量と収益の急激な増加を伝えている。

資金調達と今後の上場見通し

同社の財務基盤は直近の資金調達によってさらに強化されている。2026年3月には、Coatue Managementが主導する資金調達ラウンドを実施した。

この結果、企業評価額は220億ドルに達したと報じられている。現在行われているIPOに向けた協議は、非公式かつ初期段階にとどまっている。

正式な申請や上場スケジュールの発表はまだ行われていない。

一部の報道では、実際の株式公開は2027年後半から2028年までずれ込む可能性が指摘されている。

Kalshiは提携先の銀行に対し、自社プラットフォームとのシステム統合を求めている。これは、将来的な機関投資家向けのサービス展開を見据えた戦略的な動きとみられる。

銀行選定のプロセスは、この統合要件を満たせるかどうかに大きく左右される見込みだ。

一方で、予測市場やイベント契約の分野は、依然として規制当局の厳しい監視下にある。

連邦および州レベルでの規制動向は、同社の今後の事業展開に影響を与える可能性がある。上場に向けた道のりにおいて、規制対応は引き続き重要な課題となる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。