21シェアーズ、DOTとSUIのアルトコインETFをDTCCに掲載

21シェアーズがポルカドットとSuiのETFを米DTCCに掲載した.

DTCCへの掲載はETF立ち上げの事務手続きであり、SECの承認を意味するものではない.

機関投資家の関心高まりを背景に、21シェアーズは米国での商品拡充を目指している.

資産運用会社の21シェアーズが申請したポルカドット（DOT）とスイ（SUI）のETFは9月30日、DTCCのサイトに掲載された。

ティッカーシンボルはそれぞれTDOTとTSUIとなる。

この動きは、米国市場における、アルトコイン関連のETF立ち上げに向けた手続きの一環と見られる。

アルトコインETFの注意点、DTCC掲載とSEC承認の違い

DTCCへの掲載は、ETFが市場で取引されるための事務的な手続きに過ぎず、SEC（米国証券取引委員会）による最終的な承認を保証するものではない。

暗号資産（仮想通貨）関連ETFにとってSECの承認は依然として大きな関門であり、投資家はこの違いを理解する必要がある。

今回のETF申請は、欧州で既にポルカドット連動ETPなどを提供する21シェアーズの米国市場戦略の一環だ。

同社はビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）だけでなく、ポルカドットの相互運用性や、スイ、フェッチAI（FET）、イミュータブル（IMX）といった多様なアルトコインの将来性に着目している。

今後、アルトコインに連動した金融商品が増えることで、投資家の選択肢はさらに広がることが期待される。

