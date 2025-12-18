ビットマイン、イーサリアム4.8万枚追加取得｜購入戦略へ転換

米マイニング企業のビットマインは12月、財務資産として4万8049ETHを追加購入した。

購入額は現在の市場価格で約1億4000万ドルに相当し、同社はイーサリアム（ETH）を戦略的な準備資産として保有する企業の筆頭に立った。

米証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、同社の財務資産規模は全米企業の中で60位に入り、小売大手ウォルマートに次ぐ水準となる。世界全体で見ても、財務資産の保有額は第2位に相当する。

マイニングから購入型モデルへ転換

同社は2025年6月以降、市場から約400万ETHを取得してきた。現在は約30億ドルの含み損を抱えるものの、イーサリアムの保有方針に変更はないとしている。

一般的にマイニング企業は、自社でマイニングした暗号資産（仮想通貨）を保有するケースが多い。これに対し、ビットマインはマイニングに依存せず、市場から直接購入する戦略を採用している点が特徴だ。

こうした戦略の背景には、イーサリアムの特性がある。2022年のシステム移行以降、イーサリアムはステーキングによる利回り獲得が可能となった。

ビットコイン（BTC）にはないインカムゲインの仕組みは、企業の資産運用手法として注目されている。株式の配当に近い性質を持つため、新たな収益源としての期待が高まっている。

