ビットマイン、イーサリアム保有396万枚超で総資産133億ドル

米ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは15日、イーサリアム（ETH）の保有状況を含む最新の資産データを公表した。

世界最大級の仮想通貨トレジャリーへ

ビットマイン社は、イーサリアムとビットコイン（BTC）のネットワーク企業として、長期的な資産形成に注力している。12月14日時点の同社発表によると、イーサリアムの保有量は396万7210ETHに達した。

この保有量は、イーサリアム総供給量の3.2％超に相当する。1ETHあたり3074ドルで算出した評価額に加え、同社は現金10億ドルを保有している。

さらに、193BTCのビットコインや、米テクノロジー企業エイトコ・ホールディングスへの3800万ドル相当の出資分も資産に含まれる。これらを合算したビットマイン社の総資産額は約133億ドルとなった。

ビットマイン社は現在、イーサリアム保有量において世界最大のトレジャリー企業となっている。暗号資産（仮想通貨）全体のトレジャリー規模では、66万624BTCを保有するストラテジー社に次ぐ世界第2位だ。

同社はイーサリアムに特化した戦略によって独自の地位を築いており、「5％の錬金術」と称する目標の下、イーサリアム供給量の5％取得を目指している。

今回の発表により、その目標の約3分の2に到達したことが示された。

イーサリアム関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。