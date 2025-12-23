ビットマイン、イーサリアム保有406万ETH超｜3分の2目標達成

米上場企業のビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは21日、イーサリアム（ETH）の保有量が400万ETHを突破したことを明かした。

同社は過去1週間で9万8852 ETHを追加購入し、保有総額を大幅に増加させている。これにより、同社のイーサリアム保有量は406万6062 ETHに達した。

この量は、イーサリアムの総供給量である1億2070万 ETHの約3.37%に相当する規模だ。

発表によると、暗号資産（仮想通貨）および現金の総保有額は132億ドルとなっている。内訳には、193 BTCや10億ドルの現金準備金も含まれる。

また、エイトコ・ホールディングスへの出資分として3200万ドル相当も含まれる。

急速な蓄積と「Alchemy of 5%」目標

ビットマイン社のトム・リー会長は、わずか5.5か月でイーサリアム保有量を大幅に増やしたことを「大きなマイルストーン」と評価した。

12月7日時点の386万4951 ETHから、2週間で約20万 ETHを追加購入し、野心的目標「Alchemy of 5%」の3分の2を達成した。

同社は、ウォール街のブロックチェーン移行をトークン化を通じて支援し、DeFiコミュニティの主要開発主体とも深く関与する戦略を掲げている。

この積極的な購入は、機関投資家によるデジタル資産への関心の高まりや、将来的なイーサリアム市場への影響力確保を反映したものと見られる。

今後の展望と株主総会

ビットマイン社は2026年初頭、独自のステーキングソリューション「MAVAN」を展開する計画を進めている。保有する大量のイーサリアムを活用し、ステーキング報酬を得る仕組みだ。

市場関係者は、この大規模な保有量が将来的な収益源として機能する点に注目している。現在、同社は世界最大の上場イーサリアム保有企業としての地位を確立しており、同規模の保有量を持つ上場企業は他に見当たらない。

一貫した買い増し戦略は投資家の関心を集めており、財務報告の発表時には株価が動く場面も見られる。

2026年1月15日には年次株主総会が予定されており、授権株式数の増加やインセンティブプランに関する提案が議題となる見通しだ。

これらの提案は、将来的な資金調達や事業拡大に向けた布石となる可能性があり、イーサリアム市場への影響も含めて注目が集まっている。

